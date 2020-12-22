Спецкомиссию создадут в Правительстве РД для определения причин массовой гибели нерпы на Каспии

В совещании, под руководством врио заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова приняли участие представители профильных министерств и ведомств, научные сообщества и эксперты.

Каспийский тюлень, или каспийская нерпа, — единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международный союз охраны природы присвоил виду статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2020 году животное занесли в Красную книгу России. Численность этих уникальных животных сокращается последние 30 лет.

По данным начальника отдела госотдела на море Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора Насруллы Магомедова, мертвые тюлени обнаружены на устье реки Сулак, на побережье городов Махачкала, Каспийск, Избербаш, Дербент и Карабудахкентского района.

Участники совещания также отметили, что в социальных сетях есть информация об аналогичных проблемах в сопредельных государствах и в соседних республиках.

Главный научный сотрудник Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра Российской академии наук Магомедрасул Магомедов констатировал, что случаи значительной гибели тюленей на Каспии наблюдаются не первый раз. Похожие события были в 2000 и 2016 годах.

Переходя к причинам смерти животных, научный сотрудник, заявил: «Первые пробы исключили ряд предполагаемых факторов – гидроудар, браконьерская деятельность, болезнь и т.д. Все это не могло быть причиной массовой гибели тюленей, и это только на дагестанском побережье. Мы задействовали лучших специалистов европейской части нашей страны для определения причин гибели , они взяли десятки бактериологических, вирусологических и других анализов. Будет проверяться гормональный фон на предмет стресса, токсикология печени, почек и т.д. По мере поступления результатов будет складываться общая картина. Это сложные анализы, поэтому их итоги будут известны только через 1-2 месяца», – пояснил Магомедрасул Магомедов.

Ситуацию прокомментировал также врио министра природных ресурсов и экологи Дагестана Набиюла Карачаев: «Основной выброс мертвых тюленей был на территориях побережья городов Махачкалы, Каспийска и Карабудахкентского района. Мы продолжаем отслеживать ситуацию от границы Калмыкии до Азербайджана. Главы районов и городов республики предупреждены об этой ситуации. До них доведен приказ главного ветеринарного врача Российской Федерации, что работа по утилизации трупов должна проводиться муниципалитетами совместно с ветеринарными врачами республики. Все необходимые мероприятия для выяснения причины гибели животных проводятся с привлечением научного сообщества, заинтересованных министерств и ведомств».

По результатам обсуждения Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил под его руководством в двухдневный срок создать специальную комиссию в составе экологических экспертов, представителей научного сообщества, профильных министерств и ведомств, организаций для определения причин гибели животных. Также вице-премьер дал указание соответствующим министерствам, ведомствам, органам местного самоуправления провести утилизацию умерших тюленей с учетом всех требований. Решение этих и других вопросов вице-премьер взял под личный контроль.