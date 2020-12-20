В Махачкале обсудили меры предотвращения новой волны пандемии COVID-19

«Пандемия коронавируса: как избежать очередной волны?». Эта тема стала предметом обсуждения в ходе очередного заседания дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива», которое по инициативе начальника Управления информационной политики Главы РД Рашида Акавова прошло 19 декабря на площадке «Точка кипения» в Научной библиотеке ДГУ в Махачкале.

Входе встречи прошла дискуссия, посвящённая выработке решений по предотвращению очередной волны коронавирусной пандемии в Дагестане. В том числе в части правильной организации повседневного быта населения с соблюдением санитарных предписаний, по эффективному информированию населения соблюдения санитарных предписаний и по контролю компетентными структурами соблюдения населением требований санитарных предписаний.

Модератором встречи традиционно выступил и.о. главного редактора газеты «Махачкалинские известия» Тамерлан Магомедов. С напутствием выступил почетный председатель центра, сопредседатель регионального штаба ОНФ Ильман Алипулатов.

В качестве экспертов участие во встрече приняли Начальник Управления по информационной̆ политике в сфере массовых коммуникаций Минкомсвязи РД Шейхова Эльмира, Начальник полиции УВД г.Махачкалы Салихов Анзор и замначальника отдела инфекционного надзора Управления Роспотребнадзора по РД Мурад Рамазанов.

Участниками встречи стали председатель ВОД "Матери России" по г.Махачкале Магомедрасулова Сефижат, советник министра здравоохранения РД Курбанов Ханжан, директор Дагестанского регионального отделения Российского общества "Знание" Ниналалов Саид, доцент ДГУ, социолог Малучиев Гаджи и приглашённые журналисты.