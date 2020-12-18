Отзыв о творчестве Айши Курбановой

Я хочу высказать своё мнение о замечательной учительнице МБОУ «Новокаякентская СОШ», поэте, прозаике Айше Курбановой. Она не только автор произведений, регулярно публикуемых в журналах «Соколёнок» и «Дружба», но и является членом редколлегии детского журнала «Соколёнок» на даргинском языке. Её статьи, очерки, публикуемые в СМИ, и художественные произведения, выходящие в свет отдельными книгами, жизненны по тематике, злободневны по содержанию.

Она – активный участник мероприятий, которые проводятся Союзом писателей РД, организатор встреч школьников с писателями и учёными.

Её произведения поучительны и актуальны. По ним учителя проводят уроки и внеклассные часы, потому что А. Курбанова – активный борец за сохранение и развитие даргинского языка. Вот что она пишет в газете «Литературная Россия» (№18. 26 мая 2017 г.), в статье «Материнский язык – язык даргинский»: «Материнский язык. Казалось бы, в самом сочетании данных слов есть что-то доброе, родное, что-то очень близкое и любимое. Увы... В городских, поселковых и сельских школах с многонациональным составом учащихся предмет «Родной язык» воспринимается некоторыми представителями дагестанских народностей, как нечто нудное и обременительное, а преподавание родных языков – дополнительной обузой.

Когда же, наконец, мы, дагестанцы, поймем, что своим негативным отношением губим не только родной язык, но и родную культуру, традиции, духовную связь с поколениями, губим нравственные устои, сложившиеся веками?»

Там же, в газете «Литературная Россия», автор статьи продолжает: «Слепо подражая европейскому стилю жизни, некоторые дагестанцы забывают, что родной язык – язык своих родителей. А от них, от родителей, не отказываются, какими бы они ни были: известные или не очень, гениальные или не совсем. Любой человек, как и родителей, обязан беречь родной язык».

Я считаю, что творчество Айши Курбановой, борца за сохранение истинно-народных песен, обрядов, культурного наследия даргинского народа, многогранно и на сегодняшний день востребовано. Считаю, что её творчество необходимо всесторонне поддержать, так как её книги «Планета детства», «Мой юный друг» и «Жизнь удивительна» помогают читателям расширить знания о родном крае посредством художественного слова, задуматься о смысле жизни. Ведь творчество данного автора уникально и настало время осмыслить жанровое многообразие её творчества.

Считаю, что удивительные произведения для детей, сборники избранных произведений Айши Курбановой, куда вошли разные по тематике тексты, станут читаемыми текстами нашей детворы.

Считаю, что творчество А. Курбановой способствует развитию дагестанской литературы и вносит в неё свою лепту.

Аминат Абдулманапова, редактор журнала «Соколёнок», Народный поэт РД, лауреат международной премии «Филантроп» и многих других премий.