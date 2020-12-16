Михаил Мурашко призвал вакцинацией остановить распространение коронавирусной инфекции

Основной темой совещания стала эпидемиологическая обстановка в стране. Глава минздрава России Михаил Мурашко в рамках совещание обозначил ключевой момент для остановки распространения коронавирусной инфекции: нужно соблюдать правила разрыва передачи вируса, - подчеркнул министр.

В рамках совещания было обозначено, что выдача бесплатных лекарств амбулаторным больным коронавирусом продлевается. На закупку медикаментов дополнительно направят регионам почти 2,8 млрд рублей. Крайне важно, чтобы все пациенты получали препараты вовремя.

В главном выступлении министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко прозвучали данные об увеличении с приходом зимнего сезона количества заболевших новой коронавирусной инфекцией, отмечаются тяжелые случаи болезни, часто развиваются осложнения, особенно при наличии у пациентов хронических заболеваний, ожирения, онкологической патологии.

По всей стране, в том числе и в Дагестане, наращиваются объемы лабораторной диагностики, повышается качество медицинской помощи как на стационарном, так и на амбулаторном этапе. Для диагностики COVID-19 в Республике Дагестан задействовано 13 лабораторий с возможностью проведения 6 222 исследований в сутки, из них 4100 исследований (65,9 %) приходится на семь лабораторий Минздрава РД. Для диагностики COVID-19 в амбулаторных условиях создано 2 амбулаторных КТ-центра на базе Республиканского диагностического центра и Диагностического центра г. Махачкалы: пропускная способность обоих центров 210 пациентов в день.

Одной из первостепенных мер в отношении снижения заболеваемости и смертности от COVID-19 министром здравоохранения страны была названа всеобщая вакцинация населения. «Сейчас она начата во всех регионах. Каждая территория получила вакцины, которые уже показали свою эффективность: хорошие титры антител к коронавирусу вырабатываются на срок до 1,5-2 лет. Мы ждем дальнейших поставок препаратов для иммунопрофилактики. Она поможет сохранить здоровье и жизнь прежде всего тем, кто находится, так скажем, «на передовой», в зоне повышенного риска – это медицинские и социальные работники, работники сферы образования» - подчеркнул Мурашко.

В Дагестане в настоящее время практически завершена вакцинация населения от гриппа, это помогает избежать наслоения тяжелых вирусных инфекций в сезон ОРВИ. Получено 2642 дозы вакцины «Гам-КОВИД-Вак», иммунизация которой проводится поликлинической сетью после обследования вакцинируемых на отсутствие в организме как самого вируса COVID-19, так и антител к нему.

В нашей республике за последние сутки 333 пациентов госпитализировано с подозрением на COVID-19, всего с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвержден у 20973 человек. В Дагестане развернуто 4293 ковидных коек, на стационарном лечении с данным диагнозом находится 3392 больных, еще 1467 человек с легкими формами ОРВИ и пневмоний лечатся на дому.