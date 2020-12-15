Реставрацию древнейшей в России мечети планируется завершить в 2022 году

В настоящий момент проект дорабатывается с учетом ряда выявленных особенностей Джума-мечети, - сообщает ТАСС.

Напомним, реставрация была начала в 2019 году, объем финансирования работ составляет более 300 млн рублей. Работы выполняет компания из Татарстана, у которой профессиональный подход к работе, все делается очень тщательно", - поделился с ТАСС руководитель Дербентского музея-заповедника Виктор Чесноков.

"В частности, выявилось разновременное устройство фундамента здания, - его входная часть стоит на насыпном, добавочном грунте, а основная часть - на более твердом основании, таким образом возникает естественное напряжение между этими частями, появляются трещины и так далее. Для того, чтобы понять, что происходит со зданием под слоем облицовочного камня, пришлось демонтировать облицовочный слой и после этого принимать новые проектные решения. Потребовалось дообследование объекта, дополнительная экспертиза, проектирование и так далее", - рассказал Егорушкин.

Тульский кирпич и старинная вентиляция

Также, по его словам, при работах по усилению арочного свода была обнаружена необычная каменная кладка. "Мы обнаружили разновременную кладку, в том числе так называемую "сирийскую" кладку, нехарактерную для Дагестана и Северного Кавказа. При ее разборке выяснилось, что для внутреннего заполнения этого пространства требуется кирпич другого размера и других свойств, - его пришлось заказывать на одном из заводов в Туле, на это также потребовалось время", - пояснил руководитель реставрационной компании.

Еще одной неожиданностью для реставраторов стала высокая влажность стен мечети - до 89-90%, провоцирующая дальнейшее разрушение памятника. Это потребовало новых решений и дополнительных работ по гидроизоляции.

По словам Егорушкина, большую часть этих работ планируется провести в течение 2021 года. "Будут проводиться достаточно объемные работы по кровле, последовательные гидроизоляционные работы, раскрытие воздушных пазух, предназначенных для воздухообмена внутри здания, - при дополнительном изучении мы видим, что сможем восстановить ту систему естественной вентиляции, которая была предусмотрена ранее. Рассчитываем, с что весной 2022 года закончатся последние работы по благоустройству", - сказал собеседник агентства, добавив, что объем финансирования, предусмотренный на реставрацию мечети, с доработкой проекта не изменится.

Построенная арабами Джума-мечеть считается главной мечетью Дербента и старейшей мечетью в России и на всем постсоветском пространстве. Цитадель Нарын-Кала, где в 2019 году планируют провести раскопки, входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО как доарабская цитадель. Она является частью Дербентской крепости, соединенной с Каспийским морем двойными стенами.