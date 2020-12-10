Сергей Меликов внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД

Сегодня, 10 декабря, временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов Указом от 10 декабря 2020 г. № 131 внес изменения в структуру Администрации Главы и Правительства РД.

В целях совершенствования деятельности Администрации Главы и Правительства РД, проведены следующие организационно-штатные мероприятия.

1. Реорганизовано:

а) Контрольное управление АГиП РД в Контрольно-финансовое управление Главы Республики Дагестан;

б) Правовое управление АГиП РД в Правовое управление Главы Республики Дагестан;

в) Организационно-проектное управление АГиП РД путем разделения, образовав Организационно-проектное управление Правительства РД и Управление социального развития Правительства РД;

г) Управление АГиП РД по внутренней политике и местному самоуправлению в Управление Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению;

д) Управление АГиП РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам;

е) Управление АГиП РД по вопросам противодействия коррупции в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции;

ж) Управление АГиП РД по информационной политике в Управление Главы Республики Дагестан по информационной политике;

з) Пресс-служба АГиП РД в Пресс-службу Главы Республики Дагестан, передав соответствующие функции Секретариату Председателя Правительства РД и заместителей Председателя Правительства РД;

и) Второй отдел АГиП РД во Второй отдел Главы Республики Дагестан;

к) Отдел бухгалтерского учета и отчетности АГиП РД путем присоединения его к Управлению делами АГиП РД.

2. Образовано:

а) Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Республики Дагестан;

б) Отдел взаимодействия с правоохранительными органами Администрации Главы и Правительства РД, передав ему соответствующие функции реорганизуемого Организационно-проектного управления АГиП РД и возложив на него функции по обеспечению деятельности соответствующих консультативных и совещательных органов при Главе Республики Дагестан;

в) Отдел правового обеспечения и кадровой работы Правительства Республики Дагестан, передав ему соответствующие функции реорганизуемых Правового управления АГиП РД и Управления АГиП РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам.

3. Упразднено:

а) институт полномочных представителей Главы РД в территориальных округах Республики Дагестан;

б) Служба протокола АГиП РД, передав ее функции соответственно Секретариату Главы Республики Дагестан и Секретариату Председателя Правительства Республики Дагестан и заместителей Председателя Правительства РД.