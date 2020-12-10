В целях совершенствования деятельности Администрации Главы и Правительства РД, проведены следующие организационно-штатные мероприятия.
1. Реорганизовано:
а) Контрольное управление АГиП РД в Контрольно-финансовое управление Главы Республики Дагестан;
б) Правовое управление АГиП РД в Правовое управление Главы Республики Дагестан;
в) Организационно-проектное управление АГиП РД путем разделения, образовав Организационно-проектное управление Правительства РД и Управление социального развития Правительства РД;
г) Управление АГиП РД по внутренней политике и местному самоуправлению в Управление Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению;
д) Управление АГиП РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам;
е) Управление АГиП РД по вопросам противодействия коррупции в Управление Главы Республики Дагестан по вопросам противодействия коррупции;
ж) Управление АГиП РД по информационной политике в Управление Главы Республики Дагестан по информационной политике;
з) Пресс-служба АГиП РД в Пресс-службу Главы Республики Дагестан, передав соответствующие функции Секретариату Председателя Правительства РД и заместителей Председателя Правительства РД;
и) Второй отдел АГиП РД во Второй отдел Главы Республики Дагестан;
к) Отдел бухгалтерского учета и отчетности АГиП РД путем присоединения его к Управлению делами АГиП РД.
2. Образовано:
а) Управление по обеспечению деятельности Государственного секретаря Республики Дагестан;
б) Отдел взаимодействия с правоохранительными органами Администрации Главы и Правительства РД, передав ему соответствующие функции реорганизуемого Организационно-проектного управления АГиП РД и возложив на него функции по обеспечению деятельности соответствующих консультативных и совещательных органов при Главе Республики Дагестан;
в) Отдел правового обеспечения и кадровой работы Правительства Республики Дагестан, передав ему соответствующие функции реорганизуемых Правового управления АГиП РД и Управления АГиП РД по вопросам государственной службы, кадров и государственным наградам.
3. Упразднено:
а) институт полномочных представителей Главы РД в территориальных округах Республики Дагестан;
б) Служба протокола АГиП РД, передав ее функции соответственно Секретариату Главы Республики Дагестан и Секретариату Председателя Правительства Республики Дагестан и заместителей Председателя Правительства РД.