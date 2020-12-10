Госсекретарь РД Хизри Абакаров встретился с жителями Докузпаринского района

Одна из причин визита, по признанию самого Хизри Абакарова, ряд накопившихся в муниципалитете нерешенных вопросов, один из которых слабая реализация федеральных, республиканских программ и проектов.

По словам Хизри Абакарова, развитие Докузпаринского района, как туристического и культурного центра, позволит создать новые рабочие места. Он пояснил, что планируется привлечение внебюджетных средств, создание благоприятных условий для инвесторов.

Но для того, чтобы развивать туристический потенциал Докузпаринского района, необходимо привести в порядок – школы, дороги и общественные пространства.

«Уважаемые жители Докузпаринского района! Мы приехали сегодня по поручению врио главы РД Сергея Меликова и Сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова.

На сегодняшний день поставлена задача решать проблемы, а не фиксировать их на бумаге. Постараться дать больше рабочих мест и развивать инвестпроекты для привлечения туристов, и чтобы сами жители могли на этом зарабатывать. Для этого нужен комплексный подход. Поэтому я и пригласил ведущих специалистов с готовыми предложениями. Данные работы будут проводиться за счёт внебюджетных средств. Основная задача руководства Республики привлечь молодых, активных, честных специалистов в управление районами, городами и в Республику».

Архитектор Дербента Иса Магомедов рассказал, что комплексное благоустройство Докузпаринского района должно вестись по отдельной специально разработанной программе. Только такой комплексный подход позволит поэтапно создать полноценную инфраструктуру, одинаково доступную всем жителям районам и туристам. Он также подчеркнул, что все преобразования в районе будут в первую очередь согласовываться с жителями.

Заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов присутствующий на встрече сообщил, что на территории Докузпаринского района в мае 2021 года запланировано открытие гостиницы «Шалбуздаг» на 50 мест. Объект строится за счет средств Сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова. Данный проект позволит создать новые рабочие места. Также в Докузпаринском районе запланировано строительство вертолётных площадок для туристов за счёт финансовых средств министерства туризма и народных промыслов Республики Дагестан. Предусмотрено около 10 гектаров земли для инвестиционной площадки, 2 гектара земли для строительства площадок, где будут производить воду, варенье. В Докузпаринском районе будет построена альпинистская база «Ярыдаг», реализация которого запланирована до 2023 года.

Стоит отметить, что совместно с муниципальным образованием определены проблемные участки дорог Докузпаринского района, которые включены в брендовый кольцевой маршрут «Легенды Дагестана». Проект будет реализован на республиканском и федеральном уровне.

По итогам встречи Хизри Абакаров обещал доложить о ситуации в Докузпаринском районе врио Главе Сергею Меликову и принять соответствующие меры.