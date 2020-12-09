В Гумбетовском районе состоялся пуск природного газа

В селах Мехельта и Цилитль прошли официальные мероприятия по пуску данного вида топлива. В этих поселениях проживают более 4 тыс. жителей. Программа газификации района будет продолжена.

В торжествах в честь подключения Гумбетовского района к природному газу, приуроченного к 100-летию ДАССР, приняли участие врио заместителя Председателя Правительства РД, врио министра энергетики РД Владимир Лемешко, глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов, исполнительный директор ООО «Газпром газораспределение Дагестан» Ризван Газимагомедов, заместитель Муфтия Дагестана, шейха Ахмада Афанди Ахмед Кахаев, и. о. директора ГКУ РД «Дагсельхозстрой» Магомед Юсупов, директор Мехельтинской основной школы имени Сахрата Магомедова Зульфия Гаджимурадова, глава сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”» Магомед Абдунасиров и другие. В приветственном слове глава Гумбета Хаджимурад Магомедов отметил важность газификации горных территорий Дагестана. «Ассаламу гIалайкум, уважаемые гости и гумбетовцы! Сердечно приветствую всех на официальной церемонии пуска природного газа в Гумбетовском районе! Отапливать дома, готовить пищу, потреблять природный газ в условиях высокогорья – давняя мечта жителей нашего района.

Под руководством Президента России, национального лидера страны Владимира Владимировича Путина в нашем государстве реализуются сотни проектов, политический курс направлен на улучшение уровня жизни граждан, поддержку института семьи, исполнение социальных гарантий. Программа газификации регионов Российской Федерации – грандиозный проект, который охватывает все субъекты нашей великой страны. В рамках данной программы газифицируется и Гумбетовский район. Первыми природный газ в Гумбете получат сёла Мехельта и Цилитль. В данных поселениях внутрипоселковые газовые линии проложены по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий», которая курируется министерством сельского хозяйства и продовольствия РД.

Работы по прокладке газовых линий и дальнейшей газификации Гумбета продолжаются. По словам газовиков, до 2024 года весь район будет обеспечен природным газом. Межпоселковые газопроводы в Гумбетовском районе строят по «Программе развития газоснабжения и газификации РД на 2016-2020 гг.» за счет инвестиций ПАО «Газпром». Внутрипоселковые газопроводы в районе прокладывает Минсельхозпрод Дагестана в рамках «Государственной программы России «Комплексное развитие сельских территорий на период 2020-2025 гг.». Вопрос газоснабжения нашего края решается за счёт средств федерального и регионального бюджетов. От имени всех гумбетовцев и от себя лично выражаю благодарность всем, кто внёс свой вклад в работу по газификации нашего района!

Все мы понимаем, что появление природного газа в высокогорных сёлах Дагестана – это личная заслуга Президента России Владимира Владимировича Путина и всех специалистов, которые с риском для жизни над пропастями проложили в наших горах газовые линии, провели этот вид топлива в дома горцев. Выражаю благодарность за пуск газа в горах Дагестана Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, врио Главы Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову, всем, кто приблизил этот день, способствовал пуску природного газа в Гумбетовском районе! Сегодняшний день вошёл в историю нашего района как праздничный, радостный день, который знаменует собой начало новой эпохи в жизни горного края. Руководство Гумбетовского района делает все возможное для ускорения процесса газификации муниципалитета, так как создание комфортных условиях в горах препятствует опустению аулов, оттоку населения из гор. Газификация – это важный фактор дальнейшего всестороннего развития Гумбета», – подчеркнул Хаджимурад Магомедов.

После выступлений главы района и почетных гостей провели церемонию разрезания ленты и зажжения газового факела. Также глава района вручил благодарственные письма за вклад в газификацию муниципалитета. Далее по программе прошло мероприятие по пуску природного газа в доме ветерана труда Хайбулы Абдурахманова. После районного центра к природному газу подключили и высокогорное село Цилитль, расположенное на высоте более 1900 метров над уровнем моря.