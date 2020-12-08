ФИНАНСИСТ ОТ БОГА

Бухгалтер – человек бумажный, сухой и сидячий. Так порой думают об этой профессии. Безусловно, это глубокое заблуждение несведущих людей. Бухгалтера любой организации можно смело сравнить с врачом для человека. Один неверный диагноз и «здоровье» предприятия тут же подорвано. Однако начальник финансово-экономической службы Главного управления МЧС России по Республике Дагестан Ашура Магомедовна Александрова - полная противоположность расхожему мнению о ремесле счетовода. По-настоящему активная и жизнерадостная, на лице всегда улыбка, в глазах добрый взгляд. Она знает счет деньгам, у нее всегда сходится дебет с кредитом. Ведь за плечами 33 года профессиональной службы и работы. Ни много ни мало свыше трех десятка лет преданного служения государству, народу и избранному делу. И за долгий трудовой стаж ни одного замечания и взыскания.

Уроженка с. Баршамай Кайтагского района Ашура Александрова в финансово-экономической сфере Государственной противопожарной службы работает с октября 1987 года. Сначала эта служба входила в состав МВД, а с 2004 года перешла в ведение МЧС России. С января 2020 года Ашура Александрова занимает должность начальника финансово-экономического отдела (главного бухгалтера) Главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Последние 10 лет службы она безупречно и результативно руководила бухгалтерией самого крупного подразделения не только дагестанского Главка, но и среди противопожарных организаций МЧС России – федерального государственного казенного учреждения «Отряд федеральной противопожарной службы по Республике Дагестан» с численностью личного состава более 1400 человек. Кстати, в 2011 году по инициативе Ашуры Александровой Главное управление МЧС России по Дагестану приняло решение о ликвидации 6 филиалов Отряда федеральной противопожарной службы в статусе юридического лица и объединены в единую службу, тем самым были оптимизированы значительные расходы, сэкономлены немалые финансовые средства на содержание административно-управленческого аппарата. Простая идея реорганизации, как оказалось и подтвердилось позже, была гениальной и эффективной.

Ашуру Александрову коллеги знают, прежде всего, как честного, пунктуального, компетентного и дисциплинированного сотрудника. К тому же она - обязательный и инициативный руководитель, способный взять на себя ответственность в принятии самых разных компетентных и управленческих решений. Всегда «держит руку на пульсе» законодательства, постоянно следит за изменениями нормативной базы в финансовой и налоговой сферах, совершенствует личные знания, тем самым обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности на основе применения современных информационных технологий, прогрессивных форм и методов учета и контроля. На высоком уровне организовала работу по финансово-материальному обеспечению всех подразделений Главного управления, целевому расходованию бюджетных средств, экономии расходных статей, своевременному освоению лимитов финансовых ассигнований в рамках сорок четвертого федерального закона о контрактной системе. Благодаря качественной организации ею финансово-экономической работы Главное управление МЧС России по Республике Дагестан в текущем году вышло в лидеры в области контрактации среди всех территориальных органов МЧС России.

По общему мнению руководства дагестанского Главка, Ашура Александрова является высококвалифицированным специалистом, профессионально и безупречно выполняющим свои функциональные обязанности. Она часто выдвигает предложения по улучшению и совершенствованию учетно-контрольной работы, обладает обширными знаниями в экономической науке, наставляет молодых специалистов, что способствует формированию у них культуры профессионального отношения к работе. Перечень должностных обязанностей главного бухгалтера занимает больше пяти печатных листов и, конечно, Ашура Магомедовна выполняет их все ответственно и грамотно. Она специалист универсальный. Одинаково превосходно разбирается не только в финансовых, налоговых вопросах, а порой и юридических.

Отрадно отметить, что главный финансист чрезвычайного ведомства республики имеет многочисленные награды, благодарности, грамоты и поощрения. Командованием МЧС России неоднократно ее работа была признана успешной, ряд лет была лучшим финансистом МЧС России, и за образцовую работу и высокие успехи и достижения была награждена нагрудным знаком МЧС России «Лучший работник пожарной охраны».

Также родная республика не осталась перед ней в долгу. В 2014 году за высокий профессионализм, большой вклад в повышение уровня экономической работы Государственной противопожарной службы Республики Дагестан, подготовку кадров и долголетний безупречный труд указом Главы Республики Дагестан ей присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Республики Дагестан».

Недаром говорят, что эта профессия, требующая не только безупречных знаний, но и таланта и терпения. Ашура Александрова, как отзывается о ней коллектив, бухгалтер от Бога. Она не только грамотный и опытный специалист, но и человек душевный, хороший собеседник, с ней всегда можно посоветоваться, поделиться сокровенным.

У нее особый дар видеть за цифрами сложный мир экономики и человеческой гармонии. Она, несмотря на свою нежную женственную природу, человек с благородным сердцем, большой эрудит, ценная находка, настоящий кладезь знаний и премудрости для такой миролюбивой и гуманной структуры как МЧС. Неспроста о ней говорят: Ашура - личность уникальная, интересной судьбы и великодушного характера человек, рожденная творить добро и нести людям тепло.

Как говорится, не работой единой жив человек. На досуге Ашура Александрова любит испечь для своих родных что-нибудь вкусненькое. В свободные минуты она с душой занимается садом и огородом, где даже зимой распускаются розы и плодоносит розовощекая клубника. Конечно, особая гордость и радость в ее жизни – дети, внуки и внучки.

Вот что такое настоящее счастье. Когда есть любимая работа, на которую каждое утро идешь с удовольствием и любимая семья, куда с радостью возвращаешься после работы. Как говорится, и в работе и в жизни – полный баланс. Это и есть самое главное достижение человеческой судьбы.