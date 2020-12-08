Если отпуск, то в Дагестан. Чем удивит республика туристов?

Коронавирус внёс в жизнь людей свои правила: масочно-перчаточный режим, работа и обучение в форме онлайн, карантин, запрет на выезд в другие страны и так далее, но, как говорится, не было бы счастья да несчастье помогло: во время начала пандемии россиян призвали ехать отдыхать в Дагестан вместо Европы.

«Если, например, сравнить республику с Италией, конечно, у нас не настолько развита инфраструктура и в нее не вкладывали столько денег, но нам есть, что предложить: горы, море, леса и места исторического наследия, - заявила начальник регионального Управления развития туристско-рекреационного комплекса в Минтуризма Муслимат Халимбекова.

По информации ведомства, ежегодно в Дагестане растет турпоток в среднем на 20%, в прошлом году он составил 850 тысяч человек, а в сентябре текущего года - 640 тысяч.

«Туристов стало больше на 30-40 %, по сравнению с прошлыми годами, - говорит директор туристической компании Магомед Имамов. - Большая часть из них хотят увидеть горную часть региона. Приезжали и приезжают по сей день из Сибири, центральной России и дальнего Востока».

Тем не менее, стоит заметить, что в Дагестане не было слишком много туристов – отдельные муниципальные образования, где расположены популярные объекты туристской инфраструктуры и вовсе ввели полный запрет на посещение своих территорий.

Но, недолго такая ситуация сохранялась – в середине июля региональный Минтуризм принял решение по поэтапному возобновлению отдельных мероприятий в сфере туризма и народных художественных промыслов.

«В августе количество туристско-экскурсионных поездок практически восстановилось до значений «доковидного» периода, а на отдельных локациях превзошли показатели 2019 года. В частности, турпоток на Сулакский каньон вырос по экспертным оценкам в ежемесячном выражении на 15-20% к аналогичному периоду 2019 года, в том числе за счет въездного туризма из субъектов РФ», - комментирует руководитель информационной службы Минтуризма РД Нариман Балахмедов.

По его словам, Сулакский каньон - одно из наиболее величественных творений природы в России, самый высокий в Европе бархан «Сары - Кум», единственный в России субтропический лиановый Самурский лес, древняя мечеть IX в. «Кала-Корейш», гора Яры-Даг - международная «мекка» альпинистов-экстрималов, старинные боевые башни в селениях Кахиб и Гоор, Гунибская и Ахтынская крепости времен Кавказской войны XIX века и многое другое.

«Природно-климатические условия, историческое и культурное наследие, этническое разнообразие Дагестана дают уникальные возможности для развития практически всех видов туризма: пляжного, этнокультурного, исторического, лечебно-оздоровительного, гастрономического, горнолыжного, экстремального и многих других», - говорит Балахмедов.

Регион действительно обладает одним из самых богатых туристско-рекреационных потенциалов среди субъектов Российской Федерации, что дает неограниченные возможности для развития практически всех видов в сфере индустрии путешествия: пляжного и горнолыжного, экстремального и экологического, исторического и сельского, лечебно-оздоровительного и гастрономического, рыболовно-охотничьего и многих других сегментов туризма.

Трудно не согласиться, что это важнейшее конкурентное преимущество и естественный потенциал, который позволяет туристской отрасли республики стать локомотивом экономических и социальных преобразований в регионе. Понятное дело, что внутренний туризм на фоне пандемии пережил небывалый подъем, но что же мешало ему подняться раньше?

«Увеличению туристического потока мешают относительно небольшое число койко-мест (около 25 тысяч), маленькое количество звездных гостиниц, проблемы загрязнения рек и Каспийского моря, невысокий уровень сервисного обслуживания, недостаточный уровень бюджетных и частных инвестиций в эту сферу, во многом связанный с незаконной приватизацией земельных участков. У новых руководителей СКФО и Дагестана есть планы приоритетного развития туризма и твёрдое желание преодолеть перечисленные барьеры, что придаёт оптимизма. Сейчас по поручению врио главы Дагестана Сергея Меликова готовится расширенная программа развития туризма в республике. Но среди «планов громадье» первоочерёдными должны стать вопросы очистки стоков городской канализации, нерешённость которых уже 20 лет приводит к тому, что в море запрещено купаться, тогда как в связи с изменением климата купальный сезон увеличился с 2-3 до 4-5 месяцев в году. Пока же уровень рекламы туристических маршрутов опережает возможности предоставления качественных услуг в необходимом количестве», - считает социолог и политолог Эдуард Уразаев.

Понятно, что выбраться на природу с палаткой может любой желающий совершенно бесплатно. Но если говорить об экотуризме как о туристическом направлении, то есть организованном отдыхе, то тут работы еще непочатый край, с которым Дагестан, хочется верить, справится.

Цифры

В республике функционирует 255 коллективных средств размещения, из которых 51 туристические базы, 23 санаторно-курортных организаций, 127 гостиниц и 54 гостевых дома. 31 гостиница прошли процедуру классификации. Работают 62 туристических предприятий, в том числе 9 федеральных туроператоров и 53 турагентства. В республиканский Реестр маршрутной сети включено 45 паспортизированных туристических маршрутов, в том числе 13 брендовых маршрутов.