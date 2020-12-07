Мипромторг Дагестана рассказал об антиковидных мерах в сфере торговли и бизнеса

Сегодня врио министра промышленности и торговли РД Батыр Эмеев встретился с журналистами на площадке РИА «Дагестан», где рассказал об ограничительных мерах, которые введены в республике в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

В мероприятии также принял участие начальник управления торговли и потребительских рынков Минпромторга РД Эльдар Алиев.

Врио главы Минпромторга отметил, что сегодня приходится снова частично возвращаться к ограничениям, которые были введены во время первой волны заболеваемости. На сегодняшний день наблюдается рост числа заболеваемости коронавирусной инфекцией не только в Дагестане, но и в России и по всему миру.

«Мы все помним первую волну, которую нам удалось приостановить, и в основном в этом помогли ограничительные меры, в том числе введенные в сфере торговли. Понимая, какой урон это нанесет малому бизнесу, сейчас мы стараемся вводить их очень ограниченно и избирательно», – заявил Эмеев.

Говоря о запрете на проведение свадеб в банкетных залах, Батыр Эмеев подчеркнул, что, несмотря на то, что все банкетные залы разместили дезинфицирующие средства на входе и проводят дезинфекцию, в таком зале невозможно соблюдать социальную дистанцию, ни масочный режим.

«Здесь хотелось бы пояснить, что наша национальная особенность проведения свадебных торжеств подразумевает приглашение от 200 человек и порой доходит до 1000-1200 человек. Если говорить о ресторанах, то там за одним столиком может сидеть компания, тесно контактирующая и до похода в ресторан, то в банкетном зале посадка мест осуществляется плотно, расстояние между столами небольшое и практически люди бывают со всех районов Дагестана.

Сегодня и так многие уже отказываются от посещения банкетных залов, но как говорили, национальная особенность “надо пойти, чтоб не обидеть” вынуждает подвергать и себя, и других опасности заражения», – сказал министр.

Кроме того, было отмечено о необходимости уже сегодня готовиться к снижению концентрации покупателей в период предновогоднего повышенного спроса. Ежегодно в преддверии Нового года значительно повышается потребительский спрос, люди массово направляются в магазины, что создает риски в текущей ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

«Вот здесь торговым сетям, хозяйствующим субъектам необходимо организовать информационные кампании таким образом, чтобы способствовать рассредоточению покупательского трафика по времени и различным форматам торговли, в том числе ярмаркам. Или, например, увеличить время работы торговых объектов вплоть до перевода на круглосуточный режим работы, предусмотреть маркетинговые акции для рассредоточения покупателей в течение суток», – подытожил Батыр Эмеев.

Выступая перед журналистами, начальник управления торговли и потребительских рынков Минпромторг РД Эльдар Алиев рассказал о том, как ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается в других субъектах страны, и о том, какие там принимаются меры в рамках противодействия распространению болезни.

Рост заболеваемости зафиксирован в 33 регионах. Показатели по числу заболевших выше средних по стране в 13 регионах: в Сахалинской, Ульяновской, Костромской, Иркутской и Пензенской областях, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Хакасии, Коми и Забайкальском крае.

С 27 октября на всей территории России действует постановление об ограничениях, выпущенное Роспотребнадзором. В нем россиян обязали носить маски в местах, где присутствуют более 50 человек, а общепит не должен», – отметил Алиев.