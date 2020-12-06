Экстренное совещание по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане прошло сегодня, 6 декабря, по поручению Врио Главы РД Сергея Меликова в режиме ВКС под руководством врио Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Участие в совещании приняли руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, вице-премьеры РД, руководители министерств и ведомств, главы городов и районов республики.

Абдулпатах Амирханов, обращаясь к участникам совещания, констатировал, что статистика последних дней вызывает справедливую озабоченность у населения и напомнил, что Президент страны поручил регионам самостоятельно, исходя из ситуации на местах и рекомендаций специалистов, определять режим сохранения или усиления ограничений.

«В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача республики мы чуть ужесточили их, приняли известные дополнительные меры. Теперь необходимо усилить контроль за их соблюдением. Этому вопросу уделим сегодня особенное внимание. Чем строже мы все будем сейчас соблюдать необходимые требования, действовать скоординированно, тем быстрее это все пройдет», – сказал Амирханов.

Врио Председателя Правительства отметил, что ситуация хотя и лучше по сравнению с пиковыми значениями мая, но все же остается напряженной: «Статистика последних дней вызывает справедливую озабоченность у населения. Цифры растут. К сожалению, растет число тяжелых осложнений, повышается уровень смертности. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Бабаюртовском, Ногайском, Табасаранском, Унцукульском и Хунзахском районах, а также в городах Кизляр, Каспийск и Хасавюрт».

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов сообщил, что в целом по республике рост заболеваний продолжается. Вместе с тем, в 24 районах наблюдается стабилизация, в 8 районах не зарегистрировано новых случаев заболеваний коронавирусом. Как и прежде, основными источниками заражения ковидом, по последним данным эпидрасследования, в 56% случаев – это близкие родственники, в 42% – посещение мест массового скопления людей (соболезнования, свадьбы, мечети, рынки).

Кроме того, Николай Павлов напомнил о необходимых ограничениях для стабилизации обстановки с заболеваниями коронавирусом. Так, предлагается проводить свадебные церемонии при ограниченном присутствии людей, предприятиям, оказывающим услуги населению (объекты торговли, общепита, банки, МФЦ и т.д.), предусмотреть перерыв на дезинфекцию помещений. По этим и другим озвученным мерам необходим системный контроль, как со стороны министерств, ведомств, так и муниципалитетов с введением единой формы отчетности, считает Николай Павлов.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РД рекомендовал проводить системный контроль по обеспечению решений принятых мер 2 декабря текущего года, как со стороны различных министерств, так и муниципалитетов: «Я предлагаю в этом отношении обеспечить системный подход к организации контроля. Министерствам и муниципалитетам нужно разработать отраслевые планы контроля по проведению противоэпидемиологических мероприятий и систему отчетности».

Согласившись с предложениями Роспотребнадзора, Абдулпатах Амирханов обратил внимание на поступающую информацию о том, что некоторые заведения общественного питания работают и после 23 часов. В этой связи были даны установки соответствующим службам проверить факты и принять надлежащие меры. Более того, одновременно с запретом новогодних ёлок в образовательных учреждениях началась активная запись в детские развлекательные клубы, что также недопустимо в условиях борьбы с короновирусом.

Врио министра здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов в продолжение мероприятия сообщил, что количество развернутых коек в 55 медорганихациях по республике составляет больше 3700 единиц, в резерве на сегодня – 592 койки. В Махачкале развернута более 1800 коек.

«Численность медработников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, составляет больше 4600 человек. Нами также ведется активная работа по мониторингу рынка на наличие дефицитных лекарственных препаратов и их закупке для лечения пациентов, получающих медпомощь в амбулаторных условиях. По проблемным вопросам, связанным с приобретением лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, ежедневно информируется Министерство здравоохранения РФ и Территориальный орган Росздравнадзора по РД», – сказал Гаджиибрагимов.

Врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов рассказал о реализации протокольного решения по ограничению использования религиозных объектов, подчеркнув, что работа ведется в тесном взаимодействии с религиозными организациями региона.

Заместитель министра внутренних дел по РД Дмитрий Гутыря доложил о мероприятиях по усилению контроля за соблюдением гражданами (организациями) ограничительных мер. В частности, он проинформировал, что пик работы придется ближе к Новому году – на так называемое «время корпоративов».

Врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолий Карибов рассказал об организации своевременной обеспеченности находящегося на амбулаторном (домашнем) лечении населения врачебной помощью и лекарствами. Было заявлено о закреплении 139 транспортных средств муниципалитетов за районными больницами. С помощью указанного автотранспорта врачей городских и районных поликлиник будут доставлять к пациентам, находящимся дома на амбулаторном лечении. Кроме того, на этих автомобилях и с помощью служб такси за государственный счет таким гражданам будут доставляться лекарства.

Комментируя, врио Председателя Правительства РД с неудовлетворением констатировал, что некоторые районы выделили на эти цели всего по одной автомашине, поручив Анатолию Карибову взять этот вопрос на контроль и проанализировать, чтобы не было формального подхода.

Врио Первого зампреда также сообщил об открытии Регионального ресурсного центра развития добровольчества (волонтерства) РД, который будет осуществлять комплекс консультационных, методических услуг организациям и гражданам региона в сфере добровольчества с целью повышения общественно полезной занятости населения и эффективного использования добровольческих ресурсов.

Анатолий Карибов также сообщил об организации и работе единого call-центра на базе Дагестанского медицинского университета с номером 122, по которому заболевшие коронавирусом граждане могут обращаться за помощью.

Подробнее о помощи волонтеров во время пандемии рассказал врио министра по делам молодежи РД Камил Саидов. «Мы обратились за помощью к главам районов, и особенно городов в части информационной поддержки о том, что есть федеральный номер горячей линии, по которому можно вызвать волонтеров. Нами организована доставка не только лекарств, продуктовых наборов, но и совместно с благотворительными фондами гуманитарной помощи одиноким пожилым людям», – сообщи он.

На заседании также были заслушаны доклады о ситуации с коронавирусной инфекцией на местах и принимаемых мерах глав городов Дербент и Хасавюрт, Ногайского, Унцукульского и Хунзахского районов.

Также в рамках совещания были обсуждены вопросы водоснабжения и качества питьевой воды в городах Каспийске и Избербаше.

В частности, мэр Каспийска Борис Гонцов причиной ухудшении качества питьевой воды в городе назвал попадание паводковых и сточных вод в канал им. Октябрьской революции. Это произошло из-за того, что ранее искусственно был перекрыт канал для отвода воды «Талгинка». «Это вызвало помутнение воды в озере «Рыбье», которая поступает на водоочистные сооружения города», – пояснил глава Каспийска.

Проблемы ухудшения качества питьевой воды озвучил и мэр Избербаша Магомед Исаков. В этой связи врио Председателя Правительства РД решил провести сегодня же отдельное совещание по этому вопросу с участием руководства Каспийска и Избербаша, а также профильных ведомств.

Подводя итоги Абдулпатах Амирханов акцентировал внимание на необходимости продолжить работу по усилению мер по стабилизации ситуации в республике. «Судя по соцсетям, граждане, организации, владельцы ресторанов и банкетных залов активно готовятся к праздничным мероприятиям, несмотря на вводимые ограничения. Праздники для одних не должны превратиться в трагедии для других. К сожалению, не все в республике в должной мере осознают необходимость соблюдения ограничительных мер. Здесь нужно усилить информационную и разъяснительную политику. Необходимо ужесточить и требования к организациям и гражданам, не соблюдающим ограничительные меры», – расставил приоритеты премьер-министр.

В этой связи главам районов и городов было рекомендовано усилить работу в этом направлении: «Пока мы не видим каких-либо серьезных подвижек в этом направлении, люди и организации как нарушали режим, так и нарушают. Мы будем работать дальше в таком же оперативном режиме. Прошу не расслабляться, ситуация напряженная. Прошу более внимательно инициативно проводить эту работу», – заключил врио руководителя республиканского кабинета министров.

Также Абдулпатах Амирханов поручил создать в каждом муниципалитете call-центры, куда смогут обращаться граждане, заболевшие коронавирусом. Главы МО должны проинформировать Правительство РД об организации этой работы с указанием телефонных номеров задействованных специалистов.