Совещание с представителями аптек Дагестана провел врио Первого заместителя Председателя Правительства Анатолий Карибов

На совещании он обозначил ряд вопросов, требующих обсуждения. Так, например, с первого июля текущего года лекарства стали поступать с маркировкой и продавать их аптекам, не имеющим регистрацию противозаконно.

В рамках встречи участники рассмотрели вопрос оптовой торговли лекарственными препаратами, обсудили ситуацию с ценами на лекарства и их ассортимент.

Анатолий Карибов констатировал, что в республике порядка 400 аптек с лицензией, у них есть и дочерние предприятия. «Благодаря совместным усилиям с Росздравнадзором процент зарегистрированных аптек в регионе увеличился. Эту работу необходимо продолжить во взаимодействии с другими службами», – сказал врио Первого зампреда.

В числе вопросов, требующих совершенствования, кроме регистрации аптек он назвал также расширение географии партнеров крупных фармацевтических оптовых организаций, которое позволит доставлять лекарства в труднодоступные районы республики.

Представители сети аптек отметили, что у них не хватает препарата Клексан, антикоагулянтов, но имеются их аналоги.

В рамках совещания также рассмотрели ситуацию с финансированием мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, по приобретению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях, по оснащению лабораторий медорганизаций – работа в этом направлении Минздравом РД проводится в полном объеме. Кроме того, в резерве Минздрава региона и медицинских организаций есть в наличии противовирусные препараты и антибиотики.

В свою очередь управляющий Дагестанским отделением № 8590 ПАО Сбербанк Евгений Морозов предложил развивать дистанционное приобретение лекарств с использованием безналичной оплаты, так как это хорошее подспорье для населения.

Подводя итоги совещания, Анатолий Карибов подчеркнул, что в оптовых фармацевтических организациях имеются запасы лекарств, а также выразил готовность содействовать в организации оптовой поставки необходимого запаса медикаментов на зимний период. Врио Первого вице-премьера поручил также продолжить контроль за ценообразованием и обеспечением средствами индивидуальной защиты, информировать население о том, в каких аптеках есть возможность заказать лекарства дистанционно. «Мы должны принимать правильные, законные, прагматичные решения», – заключил Анатолий Карибов.