Правительство Дагестана планирует принять проект Республиканской инвестиционной программы на трехлетний период

Инвестиционную программу на 2021 год и планирование на 2022-2023 годы обсудили вчера, в рамках совещания врио Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова.

Отметим, что проект Программы впервые сформирован на трехлетний период. Данная практика позволит сократить время на ежегодные аукционы, обеспечить заключение контрактов сразу на весь период строительства.

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с газификацией, водоснабжением, водоотведением и строительством объектов в рамках государственной программы Республики Дагестан «Комплексное развитие территорий».

В рамках Программы в трехлетнем периоде предусмотрено финансирование 248 объектов, в 2021 году запланировано строительство 224, из которых 37 объектов будет профинансировано за счет средств федерального бюджета.

В Программе учтены все объекты капитального строительства в рамках государственных программ Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта», «Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие культуры и туризма» и прочих, а также региональных проектов в рамках реализации национальных проектов.

Проект Программы обсужден с отраслевыми органами исполнительной власти Республики Дагестан. Сформирован перечень проблемных вопросов, в том числе в сфере образования, например трехсменное обучение.

Так, в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» на 2022-2023 годы предусмотрено строительство 10 общеобразовательных организаций. Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Демография» планируется строительство 34 дошкольных образовательных учреждений.

Большое внимание уделено и вопросам здравоохранения. Планируется строительство дополнительных поликлиник на территории нескольких муниципалитетов, а также возведение детской больницы. Республиканской инвестиционной программой предусмотрено строительство также объектов спорта и культуры. Особый акцент сделан на вопросе, связанном с переселением лакского населения Новолакского района на новое место жительства.