Научная конференция «Мухаммад Ярагский в дагестанской культуре и мировой науке: Проблемы духовного наследия и культурной памяти» прошла в Махачкале

В конференции, организованной Миннацем Дагестана, приняли участие представители научного и религиозного сообщества Дагестана, ученые и исследователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Ростовской, Омской и Воронежской областей, Республики Саха и другие.

Открывая конференцию, руководитель Миннац РД Энрик Муслимов отметил: «Проводить научные мероприятия, посвященные жизни и деятельности богословов, повлиявших на духовно-нравственное воспитание молодежи, для Дагестана уже традиционно», подчеркнул он.

Также Энрик Муслимов обратил внимание ученых на то, что сегодня богословская школа в России возрождается, идет подготовка высококвалифицированных российских мусульманских ученых, интеллигенции. Именно они должны формировать представление о мусульманах, несущих чистые, светлые идеи Ислама.

Председатель Муфтията РД Шамиль Алиханов зачитал текст приветствия участникам конференции от муфтия Республики Дагестан Ахмада-афанди Абдулаева.

С приветствием от имени главы Духовного собрания мусульман России Альбира-хазрата Крганова к присутствующим обратился Магомед Гитинов, помощник главы Духовного собрания мусульман России. Он, в частности, отметил: «Шейх Мухаммад Ярагский и его духовное наследие не только объединяют народы Дагестана, но также способствуют укреплению духовной связи между мусульманами России. Подтверждением этому является и широкая география участников сегодняшней конференции. За последние годы в Республике Дагестан проводится очень много уникальных мероприятий, которые объединяют представителей разных конфессий, разных национальностей, способствуя повышению уровня государственно-конфессиональных отношений. Участники получают возможность продемонстрировать свою культуру, встретиться с разными экспертами, религиозными, общественными и политическими деятелями, тем самым просвещаются и обогащаются духовно».

Также собравшихся поприветствовал заместитель Муфтия Карачаево-Черкесской Республики Мухаммад Эркенов.

Затем участники конференции выступили с научными докладами и сообщениями. Директор Института истории, археологии и этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Махач Мусаев в докладе «История одной идеи («Мюридизм» в историографии)» рассказал об основоположниках мюридизма, о его критике и подходах к толкованию значений.

Кандидат исторических наук, заведующий центром изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Владимир Бобровников выступил с докладом на тему «Переоценка творчества Мухаммада аль-Яраги в кавказоведении: к вопросу о межрегиональных исламских дискурсах и сетях».Выступление коллеги дополнил комментариями доктор исторических наук, директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, участвовавший в конференции в режиме видеосвязи.

Сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Михаил Рощин рассказал в своем докладе о зарождении имамата в Дагестане.

Также доклады и выступления зачитали представитель Муфтията Ставропольского края Мурад Керимов, заместитель муфтия ЦРО «Духовное управление мусульман Сибири» (г.Омск) Магомед Мукошдибиров, президент всемирного Общества «Фонд Шамиля» Алиасхаб Хархачаев, главный редактор телеканала «ННТ», политолог Ханжан Курбанов, имам г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) Сайпула Исаев и др.

В завершение мероприятия состоялось награждение победителей конкурса видеороликов на лучшее знание жизнеописания и творчества выдающегося ученого-богослова, шейха Мухаммада Ярагского «Мухаммад Ярагский – выдающаяся историческая личность». По оценкам жюри первое место занял ученик 1 «А» класса 11 школы г. Дербента Махди Дашдемиров, второе место – ученица 8 класса МБОУ СОШ 20 им. Р. Гамзатова г. Дербента Амина Эвсетова, третье место – ученицы МБОУ «Чишилинская СОШ им. Амирарсланова Д.М.» Айшат Муталимова и Кавсарат Халибрагимова. Приз зрительских симпатий получили участники конкурса Амин Курбанов и Фикрет Магомедов.