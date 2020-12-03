ЗАМАНА - Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с Международным днем инвалидов

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с Международным днем инвалидов

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03 декабря, 2020. Четверг 10:46
Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с Международным днем инвалидов

Уважаемые дагестанцы!

Сегодня, 3 декабря, во всем мире отмечается Международный день инвалидов, основная цель которого – объединить усилия общества в создании равных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Обеспечение достойного качества жизни инвалидов, решение задач, связанных с их реабилитацией, творческим и профессиональным развитием возможны только благодаря совместной работе органов власти, общественных организаций, ежедневному труду тех, кто помогает инвалидам в сложных жизненных ситуациях.

Сергей Меликов обратился к дагестанцам в связи с Международным днем инвалидов
Информация

В республике создается комфортная, безбарьерная среда – общественные пространства и социальные объекты становятся доступнее для маломобильных жителей, приобретается транспорт для их адаптивной перевозки, предоставляются безвозмездные субсидии на приобретение жилья.

Среди наших земляков с ограниченными возможностями много смелых и целеустремленных людей, которые живут активной жизнью, добиваются успехов. Оптимизм и упорство помогают им преодолевать свой недуг и показывать, что каждый человек обладает колоссальным потенциалом.

В прошлом году наши спортсмены-паралимпийцы завоевали 364 медали на различных соревнованиях. В этом году около 30 дагестанцев с инвалидностью стали чемпионами России. 9 жителей республики с ограниченными возможностями прошли в финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».

Наша общая обязанность – делать все, чтобы и дальше поддерживать инвалидов, открывать для них новые возможности в поиске профессии, приобретении знаний, реализации своего таланта в спорте и творчестве.

Желаю людям с ограниченными возможностями и всем, кто их поддерживает, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.

 

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