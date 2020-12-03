В республике создается комфортная, безбарьерная среда – общественные пространства и социальные объекты становятся доступнее для маломобильных жителей, приобретается транспорт для их адаптивной перевозки, предоставляются безвозмездные субсидии на приобретение жилья.
Среди наших земляков с ограниченными возможностями много смелых и целеустремленных людей, которые живут активной жизнью, добиваются успехов. Оптимизм и упорство помогают им преодолевать свой недуг и показывать, что каждый человек обладает колоссальным потенциалом.
В прошлом году наши спортсмены-паралимпийцы завоевали 364 медали на различных соревнованиях. В этом году около 30 дагестанцев с инвалидностью стали чемпионами России. 9 жителей республики с ограниченными возможностями прошли в финал Национального чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс».
Наша общая обязанность – делать все, чтобы и дальше поддерживать инвалидов, открывать для них новые возможности в поиске профессии, приобретении знаний, реализации своего таланта в спорте и творчестве.
Желаю людям с ограниченными возможностями и всем, кто их поддерживает, крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия.