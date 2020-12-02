Табасаранский район предложили включить в туристический кластер

Научно-практическая конференция на тему: «Социально-экономические проблемы развития муниципальных образований и пути их решения» прошла вчера, в Табасаранском районе. Известно, что приурочили мероприятие к к 75-летнему юбилею Заслуженного экономиста Российской Федерации Зейдуллы Юзбекова.

Обсуждая перспективы района с позиции сферы услуг и бизнеса, участники конференции пришли к выводу, что подъем в этих областях сможет обеспечить активно развивающаяся туристическая отрасль. Так, среди присутствующих прозвучала идея включения Табасаранского района в туристический кластер.

Далее участники конференции перешли к обсуждению профессиональной деятельности Зейдулы Юзбекова. Так, глава Табасаранского района Магомед Курбанов отметил, что Зейдулла Кадималиевич достойный сын табасаранского народа.

«В любой сфере, в которой он трудился: в научной, в преподавательской, да и на государственной службе, он всегда являлся примером и образцом высокой морали и ответственности».

В режиме видеоконференции юбиляра поздравил руководитель Ассоциации Развития финансового образования при Госбанке России Анатолий Гавриленко.

К поздравлениям присоединились коллеги Юзбекова из многих регионов России. Приветственные слова прозвучали в адрес юбиляра от Владимира Квинта – академика РАН и заведующего кафедрой экономической и финансовой стратегии МГУ им. М.В.Ломоносова, ведущего эксперта Института образования ВШЭ Евгения Сжёнова , Валерия Макарова — академика экономико-математического института РАН, депутата Госдумы и легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Депутат НС РД Алавудин Мирзабалаев подчеркнул в выступлении, что Юзбеков посвятил свою жизнь во благо прежде всего своей малой родины- Табасарана, а значит Хивского и Табасаранского районов, а также Дагестана и России. По словам Мирзабалаева, Юзбеков – это мастер, у него есть ученики и многие присутствующие на конференции считают его своим учителем.

Президент Дагестанского союза промышленников и предпринимателей, депутат НС РД Сефер Алиев назвал Юзбекова первопроходцем в министерстве имущественных отношений РД. Вклад Юзбекова в стратегию социально-экономического развития республики огромен.