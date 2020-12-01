Родственники погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова получили письмо от Михаила Ефремова

Актер написал его еще 3 ноября, но дошло послание только сейчас. В письме Михаил Ефремов раскаивается в содеянном и приносит свои извинения. В своем покаянном послании, обращаясь к вдове, актер заметил, что его письмо может быть воспринято неправильно. Далее текст письма Михаила Ефремова.

"Уважаемая Маргарита Владимировна! Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что Вам пишет Михаил Ефремов. Убийца, как вы сказали, Вашего мужа. Я сотни раз пытался написать это письмо, но никак не мог подобрать верные слова.., - признался осужденный. - Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве, и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно. С того дня жизнь моя разделилась на до и после. Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за душу Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным...Прошу Вас, простите меня.

Я не знаю, как теперь мне общаться со своей семьей. Как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если Вы простите меня, за тот смертный грех, что я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом.

Маргарита Владимировна, также я прошу Вас простить меня за мою ошибку в выборе адвоката.

Я неоднократно просил его не высказываться по поводу родных и близких Сергея. Но было такое ощущение, что он меня не слышал и продолжал говорить хамские вещи в адрес Вашей семьи. За то, что я не смог остановить его, я очень виноват перед Вами, - покаялся знаменитый арестант. - Но я был в шоковом состоянии, а он все говорил и говорил... Простите, что не смог остановить его. Прошу Вас, дайте мне возможность стать хотя бы нормальным отцом своим детям. Без Вашего прощения у меня этого просто не получится. И еще, если Вам что-нибудь будет нужно, то все, что в моих силах, я сделаю. Я искреннее раскаиваюсь в том, что совершил. В своем грехе".

Повлияет ли это письмо на судьбу Михаила Олеговича - вопрос открытый. Возможно, примирение сторон поможет актеру скостить срок в кассационном суде, однако, утверждать об этом пока рано. Сам Ефремов тем временем, скорее всего, осваивается на новом месте: вчера вечером его должны были доставить в колонию в Белгородской области, где он и будет отбывать положенный срок.

Письмо Ефремова для "КП" прокомментировал графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов.

- Соболезнование Ефремова действительно искреннее и глубокое - это видно по нажиму ручки на бумагу. Когда автор пишет, что "веселого и безалаберного Ефремова больше не будет никогда", в его словах чувствуется напряжение и серьезное переживание. Я наблюдал за почерком Ефремова последние несколько месяцев, и могу сказать, что он изменился, так же как и личность автора. Изначально он пытался держаться обособленно от окружающих, а сейчас на первый план выходит тема осознания себя в новых условиях. И все-таки в тексте письма есть детали, которые указывают на сохранение дистанции с теми, к кому он обращается: например, об этом говорит обилие запятых и подчеркнуто вежливое обращение на Вы с большой буквы.

Свою фамилию Ефремов в одном письме пишет по-разному: первая буква "Е" то прописная, то печатная. По словам эксперта, это говорит о трансформации личности: актеру сложно осознать себя убийцей, принять новые условия. Прежняя жизнь закончилась, и Михаил Ефремов действительно уже не тот, что был раньше.

Однако, есть моменты, которые актер постарался скрыть и завуалировать в своем послании.

- Например, тему адвоката, который оскорблял потерпевших, автор неосознанно пытается замаскировать среди других строчек, вытеснить это происшествие из реальности и сместить фокус внимания, - продолжает Дмитрий Смыслов. - Нажим на этих строчках отсутствует. Такое ощущение, что пишущий хочет снять с себя ответственность. Ведь все помнят, что на судебном процессе не только адвокат, но и он сам оскорблял потерпевших. Видимо, Михаил Ефремов, хочет забыть это, как страшный сон.

О "спрятанной" теме скандального сотрудничества с Эльманом Пашаевым, по мнению графолога, говорит и объем текста. Документ включает в себя две страницы: первая исписана полностью, тема адвоката - в самом низу; на второй странице - минимальный набор текста.

- При этом на второй странице идет сильный нажим, что говорит о гамме эмоций, - уверен графолог. - Но последние слова "С уважением, Ефремов Михаил" написаны без всякого напряжения. Создается впечатление, что автор, обладая актерским мастерством, вошел в роль кающегося и даже немного переиграл. А когда роль была отыграна, спокойно подписался. Мол, пострадал - достаточно, можно выдохнуть, конец второго акта. Не думаю, что он делал это специально или обманывал адресата, но профессиональные навыки однозначно сказываются.