"Уважаемая Маргарита Владимировна! Вы, конечно, можете сразу выкинуть это письмо, потому что Вам пишет Михаил Ефремов. Убийца, как вы сказали, Вашего мужа. Я сотни раз пытался написать это письмо, но никак не мог подобрать верные слова.., - признался осужденный. - Когда случилась эта трагедия, я был в беспамятстве, и не могу понять до сих пор, как это случилось. Но точно знаю одно. С того дня жизнь моя разделилась на до и после. Я не знаю, как мне дальше жить. Конечно, я ежедневно молюсь за душу Сергея. Я не могу простить себя за то, что произошло. За то, что по моей вине погиб хороший мужик. За то, что я доставил много горя его родным...Прошу Вас, простите меня.
Я не знаю, как теперь мне общаться со своей семьей. Как смотреть в глаза своей жене и как воспитывать своих детей. Того веселого, ироничного и безалаберного Михаила Ефремова, которым я был, больше не будет никогда. Даже если Вы простите меня, за тот смертный грех, что я совершил, мне все равно придется отвечать перед Богом.
Маргарита Владимировна, также я прошу Вас простить меня за мою ошибку в выборе адвоката.
Я неоднократно просил его не высказываться по поводу родных и близких Сергея. Но было такое ощущение, что он меня не слышал и продолжал говорить хамские вещи в адрес Вашей семьи. За то, что я не смог остановить его, я очень виноват перед Вами, - покаялся знаменитый арестант. - Но я был в шоковом состоянии, а он все говорил и говорил... Простите, что не смог остановить его. Прошу Вас, дайте мне возможность стать хотя бы нормальным отцом своим детям. Без Вашего прощения у меня этого просто не получится. И еще, если Вам что-нибудь будет нужно, то все, что в моих силах, я сделаю. Я искреннее раскаиваюсь в том, что совершил. В своем грехе".
Повлияет ли это письмо на судьбу Михаила Олеговича - вопрос открытый. Возможно, примирение сторон поможет актеру скостить срок в кассационном суде, однако, утверждать об этом пока рано. Сам Ефремов тем временем, скорее всего, осваивается на новом месте: вчера вечером его должны были доставить в колонию в Белгородской области, где он и будет отбывать положенный срок.
Письмо Ефремова для "КП" прокомментировал графолог, психолог-консультант Дмитрий Смыслов.
- Соболезнование Ефремова действительно искреннее и глубокое - это видно по нажиму ручки на бумагу. Когда автор пишет, что "веселого и безалаберного Ефремова больше не будет никогда", в его словах чувствуется напряжение и серьезное переживание. Я наблюдал за почерком Ефремова последние несколько месяцев, и могу сказать, что он изменился, так же как и личность автора. Изначально он пытался держаться обособленно от окружающих, а сейчас на первый план выходит тема осознания себя в новых условиях. И все-таки в тексте письма есть детали, которые указывают на сохранение дистанции с теми, к кому он обращается: например, об этом говорит обилие запятых и подчеркнуто вежливое обращение на Вы с большой буквы.
Свою фамилию Ефремов в одном письме пишет по-разному: первая буква "Е" то прописная, то печатная. По словам эксперта, это говорит о трансформации личности: актеру сложно осознать себя убийцей, принять новые условия. Прежняя жизнь закончилась, и Михаил Ефремов действительно уже не тот, что был раньше.
Однако, есть моменты, которые актер постарался скрыть и завуалировать в своем послании.
- Например, тему адвоката, который оскорблял потерпевших, автор неосознанно пытается замаскировать среди других строчек, вытеснить это происшествие из реальности и сместить фокус внимания, - продолжает Дмитрий Смыслов. - Нажим на этих строчках отсутствует. Такое ощущение, что пишущий хочет снять с себя ответственность. Ведь все помнят, что на судебном процессе не только адвокат, но и он сам оскорблял потерпевших. Видимо, Михаил Ефремов, хочет забыть это, как страшный сон.
О "спрятанной" теме скандального сотрудничества с Эльманом Пашаевым, по мнению графолога, говорит и объем текста. Документ включает в себя две страницы: первая исписана полностью, тема адвоката - в самом низу; на второй странице - минимальный набор текста.
- При этом на второй странице идет сильный нажим, что говорит о гамме эмоций, - уверен графолог. - Но последние слова "С уважением, Ефремов Михаил" написаны без всякого напряжения. Создается впечатление, что автор, обладая актерским мастерством, вошел в роль кающегося и даже немного переиграл. А когда роль была отыграна, спокойно подписался. Мол, пострадал - достаточно, можно выдохнуть, конец второго акта. Не думаю, что он делал это специально или обманывал адресата, но профессиональные навыки однозначно сказываются.