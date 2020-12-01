В прошлом году, согласно распоряжению Главы Махачкалы Салмана Дадаева в городе началось резервирование земельных участков и освобождение их от обременения для возведения школ и детских садов, в которых очень нуждаются как городские, так и поселковые дети.
Результатом этой работы стали 15 новых соцобъектов. В этом году, в Махачкале продолжается строительство 9 детских садов и 6 школ. Это больше, чем за последние 10 лет. Все эти объекты возводятся как в самой столице республики, так и в поселках городского округа.
Но на этом работа не завершается.
Весной текущего года главой города принято решение зарезервировать 2 земельных участка под строительство детских садов в посёлке Ленинкент проектной мощностью 100 мест каждый, а также блок-пристройки к гимназии №35, решение о строительстве которого было принято мэром Махачкалы после посещения гимназии в 2019 году.
Ещё одним важным объектом, который планируется построить в пригороде Махачкалы, является поликлиника.
Под все эти объекты зарезервированы земельные участки, заявки поданы для выделения финансирования в рамках федеральных программ.
Вместе с тем следует отметить отсутствие обратной связи с населением у руководства поселковой администрации, которая не доводит до местных жителей информацию о проводимых мероприятиях.
Для проведения разъяснительной работы на место главой города Махачкалы была направлена рабочая группа под руководством заместителя мэра Казанби Казанбиева и первого заместителя председателя Махачкалинского городского Собрания депутатов Хиби Алиева.
В составе комиссии – представители структурных подразделений мэрии.
Общественности поселка показали все земельные участки, на которых планируется строительство соцобъектов.
Ещё одним вопросом, тревожившим общественность, стало строительство дороги по улице Докузпаринской. Улицу планировали включить в программу текущего года, но с выездом на место были зафиксированы факты захвата тротуарной зоны, которую необходимо освободить перед строительством. Учитывая это и масштаб предстоящих работ, было принято решение асфальтировать улицу в 2021 году в рамках муниципальной программы.
Отметим, что за последние три года в Ленинкенте была отремонтирована центральная улица посёлка – Алиева, вдоль которой расположены объекты социальной инфраструктуры и остановки общественного транспорта, а также улица Кизилюртовская, которая позволяет объехать северный пост автотранспорту, направляющемуся по трассе Махачкала – Гуниб.
Также в Ленинкенте был построен сквер.
Строительство ещё одного сквера вокруг мемориала павшим в Великую Отечественную войну было начато в текущем году и близится к завершению. Также по просьбе жителей в центральной части посёлка будет создана большая детская игровая зона.
Для устойчивого энергоснабжения в текущем году в разных микрорайонах поселка администрацией города установлено 3 трансформатора.