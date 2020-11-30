Отметим, в проекте «Тележка добра», запущенном общественниками весной текущего года, участвует 33 продуктовых магазина Махачкалы, Каспийска и Кизилюрта. По словам участника акции #МыВместе, члена регионального штаба ОНФ в Дагестане Рабадана Таилова, благодаря неравнодушным гражданам за короткие сроки удалось собрать и передать продуктовые наборы многодетным и малоимущим семьям. Он напомнил, что к акции взаимопомощи может присоединиться любой желающий, причем, как бизнес-сообщество, так и простой гражданин. Все что нужно – купить и опустить в специальную тележку продукты длительного хранения в заводской упаковке. Для удобства тележки установлены у касс. Когда они наполняются, волонтеры собирают из продуктов наборы и развозят нуждающимся.
Продуктовые наборы получили 35 дагестанских семей в рамках акции #МыВместе
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 14:53
Участники акции #МыВместе вручили пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям Дагестана продуктовые наборы, собранные в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Тележка добра», пишет РИА "Дагестан".
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