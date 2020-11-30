Дагестанцев приглашают написать юридический диктант

IV Всероссийский правовой (юридический) диктант пройдет с 3 по 10 декабря в онлайн-режиме на сайте «юрдиктант.рф». Каждый гражданин России сможет проверить свои юридические знания.

Диктант проводит Ассоциация юристов России. Он рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Участники должны ответить на 40 вопросов диктанта, которые позволят проверить знания по различным юридическим вопросам из повседневной жизни.

На ответы будет выделено 60 минут. Основная тематика вопросов: Конституция России, административная ответственность, трудовые, гражданские, семейные права. В 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в юридический диктант будут включены вопросы, посвященные Нюрнбергскому трибуналу.

Количество участников и география проекта растут с каждым годом. Первый диктант прошел в 2017 году и привлек более 55 тысяч участников, в 2018-м число зарегистрированных участников составило уже 165 тысяч человек. В 2019 году в диктанте приняли участие 223 тысячи человек, включая 3533 гражданина из 24 зарубежных стран. Среди последних наибольшее количество участников было из Абхазии, Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Молдавии и Беларуси.