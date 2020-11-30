«Помимо нарушения лесного законодательства, вопросы касались, штрафных санкций за несвоевременную сдачу лесной декларации, наложения штрафов за нарушения лесного законодательства аренды лесного участка, постановки участка на кадастровый учет», – говорится в сообщении.
По вопросам аренды руководитель лесного ведомства Вагаб Абдулхамидов дал разъяснения, что лесные участки предоставляются физическим и юридическим лицам только по результатам аукциона. Заявки на аренду лесных участков принимаются после проведения всех необходимых процедур, информация о сроках проведения аукционов будет размещена на сайте Комитета. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. По другим вопросам Вагаб Абдулхамидов также дал поручения профильным отделам рассмотреть все обращения граждан и подготовить ответы в соответствующие сроки. В пресс-службе напомнили, что в соответствии с мерами по борьбе с коронавирусной инфекцией гражданам рекомендовано обращаться в Комитет по лесному хозяйству РД дистанционно, в письменной или электронной форме. В сентябре текущего года в Комитет в письменном и электроном виде поступило более 120 обращений.
Более 120 электронных и письменных обращений граждан рассмотрел Даглесхоз в ноябре
- Автор Мадина
- 30 ноября, 2020. Понедельник 11:26
Более 120 электронных и письменных обращений от граждан о вопросах нарушения лесного законодательства рассмотрел Комитет по лесному хозяйству РД в ноябре текущего года, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.
«Помимо нарушения лесного законодательства, вопросы касались, штрафных санкций за несвоевременную сдачу лесной декларации, наложения штрафов за нарушения лесного законодательства аренды лесного участка, постановки участка на кадастровый учет», – говорится в сообщении.
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