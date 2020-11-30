Сергей Меликов поздравил дагестанских женщин с Днем матери

«Дорогие женщины!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днем матери.

Для каждого из нас нет человека ближе и дороже родной матери, которая с первых дней жизни окружает заботой и вниманием, оберегает и воспитывает, помогает познавать мир.

Рождение, воспитание ребенка становится для вас не только долгожданной радостью, но и огромной ответственностью, делом всей жизни. На ваших хрупких плечах ежедневные заботы о детях и семье, уют и тепло домашнего очага, что требует полной самоотдачи, терпения и сил.

Для Дагестана крепкие, большие, дружные семьи всегда были важным фактором нравственного благополучия, сохранения традиционных устоев Страны гор. Ежегодно в республике рождаются более 50 тысяч детей, при этом более 82 тысяч дагестанских семей являются многодетными, в которых ребенок с малых лет осознает ценность таких понятий, как взаимопомощь, трудолюбие, сплоченность.

Подлинная материнская любовь не знает границ. Самого глубокого уважения заслуживают те, кто дарит ее детям-сиротам, вкладывает в них всю душу, показывая пример доброты и человечности.

Искренне благодарю наших мам и бабушек, всех, кто воспитывает и оберегает детей, за постоянную заботу, любовь и внимание.

Желаю вам здоровья, счастья и семейного благополучия. Пусть ваши дети растут достойными людьми и приносят вам только радость», – говорится в поздравлении.