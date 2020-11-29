Более 7 тысяч заявок на олимпиаду «Я — профессионал» подали студенты Республики Дагестан

Российские студенты подали более 576 тысяч заявок на участие в четвертом сезоне олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Из них более 7 тысяч заявок поступило от учащихся вузов Республики Дагестан. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Регистрация проходила с 8 октября по 24 ноября. Каждый студент мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится в четвертый раз.

«Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» продлилась 48 дней. За это время студенты подали 576 012 заявок на участие в проекте, – рассказала руководитель олимпиады Валерия Касамара. – В этом сезоне мы оказались буквально связаны по рукам и ногам: из-за пандемии мы не смогли приехать к ребятами в вузы, чтобы презентовать олимпиаду и вдохновить их на участие. Пришлось прийти к студентам онлайн, повоевать за их внимание с TikTok-блогерами, сериалами и даже с университетскими занятиями, которые тоже стали дистанционными. В итоге по числу уникальных регистраций мы обогнали прошлогодний результат. Сейчас все нырнули во вторую волну, но за ней скрывается море возможностей. От этого периода надо взять максимум, уделить время саморазвитию и участию в олимпиаде, чтобы выйти из пандемии с новыми силами и навыками».

Она отметила, что студенты вузов Республики Дагестан подали 7 097 заявок на участие в олимпиаде. Самыми популярными направлениями у них стали «Лечебное дело и педиатрия» (644 заявки), «Экономика» (389), «Юриспруденция» (371), «Государственное и муниципальное управление» (256) и «Биология» (255).

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «заявки на олимпиаду подают, как правило, мотивированные и очень амбициозные ребята». «Они готовы воспользоваться возможностями, которые открыты перед молодежью страны, и совершить значимый вклад в собственное будущее. Регистрация на олимпиаду завершилась, но самое интересное у участников впереди. Уже послезавтра, 27 ноября, начинается отборочный онлайн-этап. Я желаю всем конкурсантам удачи. На олимпиаде побеждают ребята из самых разных российских регионов и университетов, главное – показать свой профессионализм», – добавил Алексей Комиссаров.

Он уточнил, что «в топ-5 вузов Республики Дагестан по числу регистраций на олимпиаду вошли ДГТУ (1 705 заявок), ДГМУ (1 631), ДГУНХ (1 447), ДГУ (1 195) и ДГПУ (488).

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Принять участие в олимпиаде могут учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры российских вузов. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.

Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия – страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» и 28 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ им. Минина, ТПУ, Самарский университет, Российский университет транспорта – МИИТ, НИУ МЭИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, БашГУ, РГПУ им. А. И. Герцена). Также в число организаторов олимпиады входят лидирующие компании страны, такие как Сбербанк России, Трубная Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО» и «Газпромбанк» (Акционерное общество). Технический партнер олимпиады – Яндекс. Всего в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 300 российских компаний.