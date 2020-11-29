Состоялось открытие путепровода на северном выезде из Махачкалы

Вчера, 28 ноября состоялось открытие путепровода на выезде из Махачкалы с северной стороны.В торжественном мероприятиии приняли участие депутаты Народного Собрания, представители министерств и ведомств, Управления федеральных автомобильных дорог «Кавказ», представители Муфтията республики, а также строители ООО «Нарт», построившие данный объект.

Строительством путепровода, на северном выезде из столицы республики решается проблема автомобильных пробок и дорожно-транспортных происшествий на этом отрезке дороги.

Кроме того, строительство четырехполосной эстакады, которая входит в состав транспортной развязки, позволит теперь беспрепятственно, не снижая допустимую скорость, проезжать автомобилям по федеральной трассе.

Большая работа, направленная на скорейшее завершение строительства данного объекта, была проведена при участии депутатов Народного Собрания под руководством Председателя парламента Хизри Шихсаидова, который неоднократно выезжал на место строительства и взял его завершение под личный контроль.

Выступивший на импровизированном митинге по случаю открытия путепровода Председатель Народного Собрания Республики Дагестан Хизри Шихсаидов отметил большое значение этого объекта для жителей республики – ведь он соединяет столицу Дагестана с восемнадцатью горными районами и городом Буйнакском. Он также отметил, что в Народное Собрание поступало много обращений от жителей республики в связи с неудобством из-за постоянных автомобильных пробок на этом участке.

«Все это и подтолкнуло нас к тому, что нужно оперативно найти возможность ускорить решение данной проблемы. Она решена и решена, как обещали наши дорожники, в обозначенный ими срок. Надеемся, что этот объект обеспечит беспрепятственное дорожное движение. Теперь дорога в Махачкалу и обратно будет быстрой и безопасной», отметил Хизри Шихсаидов.

Он поблагодарил строителей за качественно выполненную работу.

Строителей и жителей республики также поздравили директор филиала Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Кавказ» в городе Махачкале Шахрудин Магомедов, заместитель Муфтия Республики Дагестан Абдулла Аджимоллаев и водитель Андрей Нестерович.

После митинга ряду руководителей проекта и строителям были вручены Почетные грамоты Народного Собрания Республики Дагестан, памятные именные часы и благодарственные письма Председателя Народного Собрания РД.

После завершения процедуры награждения почетное право открыть движение по путепроводу было предоставлено Председателю Народного Собрания Хизри Шихсаидову и генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Нарт» Руслану Бейболатову.

Завершилось мероприятие красочным шествием конной группы по новому путепроводу и проездом строительной техники.