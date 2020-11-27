В Дагестане состоялось празднование 30-летия Миннаца республики

В мероприятии приняли участие представители Правительства РД, депутаты, руководители министерств и ведомств региона, общественные деятели и другие. Открыл торжественное собрание руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов, который отметил, что на протяжении 30 лет министерство занимается вопросами сохранения межнационального и межконфессионального мира и согласия в республике. Глава ведомства рассказал собравшимся о богатой истории с момента создания министерства. «Начало своего исторического пути министерство берет с 1990 года. В условиях национального, социального напряжения, связанного с разрушением основ экономики, резким имущественным расслоением, возникновением межнациональных и социальных конфликтов для сохранения стабильности, в республике 22 ноября 1990 года создан Государственный комитет по делам национальностей ДАССР. Первостепенными задачами нового ведомства в тот период было определение основ национальной политики в Дагестане, сохранение межнационального мира на фоне тяжелых общественно-политических процессов в стране. Информационное противодействие деструктивной идеологии, направленной на разжигание конфликтов на национальной и конфессиональной почве и разрушение единства народов Дагестана», – сообщил Муслимов. По его словам, создание комитета было вызвано острыми и сложными конфликтами, в основе которых лежали проблемы репрессированных народов, земельных отношений на равнине, разделенных народов, разобщенных административными границами. В рамках выступления Энрик Муслимов также рассказал о предыдущих своих коллегах и почтил память погибших на посту министров Миннаца РД. Далее выступил врио заместитель председателя Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, который поздравил с 30-летним юбилеем со дня основания ведомства всех работников министерства. «В начало 90-х годов, как уже было сказано, в связи с нарастанием межнационального напряжения дагестанцы болезненно воспринимали разрушение основ экономики, возникновение межнациональных конфликтов и массовую безработицу. Сложившаяся ситуация осложнялась и тем, что отсутствовал гибкая социально-экономическая и национальная политика, направленная на обеспечение стабильности на Северном Кавказе. Распад Светского Союза, возникновение деструктивных нацдвижений влияли на межнациональную ситуацию в Дагестане. В этих условиях нужен был орган, который анализировал бы ситуацию и готовил экспертные оценки, прогнозировал риски, связанные с реализацией межнациональной политики и мог бы влиять на ситуацию в республике», – сказал Абдулмуслимов. Он также заявил, что сегодня в России вопросы укрепления межнационального мира и межконфессионального согласия являются одними из важнейших направлений государственной внутренней политики. «В этой связи решением Президента РФ Владимира Путина в 2015 году было создано Федеральное Агентство по делам национальностей в целях реализации государственной политике в сфере межнациональных и этно-конфессиональных отношений и укрепления единства и этнокультурного развития народов России. История, культура, язык, духовные ценности и национальны традиции – это основа, благодаря которой можно уверенно развиваться, сохраняя свою самобытность, а также сохранять веками добрые отношения», – отметил он. Далее в ходе своих выступлений руководители министерств и ведомств высказали слова уважения и благодарности в адрес министерства по на политике и делам религий за деятельность во имя укрепления мира и дружбы народов на Северном Кавказе. Продолжилось мероприятие награждением сотрудников ведомства грамотами Правительства РД за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю плодотворную работу.