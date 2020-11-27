ЗАМАНА - В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

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27 ноября, 2020. Пятница 13:27
В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

Центр занятости города Кизилюрта заключил 4 договора с предприятиями, которые в период пандемии были вынуждены сокращать рабочие места или отправлять сотрудников на сокращенные часы работы. 

В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек
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Как сообщили информагентству в пресс-службе Минтруда Дагестана, благодаря республиканской антикризисной программе для снижения напряженности на рынке труда удалось трудоустроить и вернуть на рабочие места 128 человек.  Из них 10 безработных граждан были направлены на общественные работы в ООО «Чистый город». Это благоустройство парковых зон, озеленение, спил и вывоз сухих веток, смет и сбор мусора.  С рабочим графиком с 8:00 до 17:00 и ежемесячной зарплатой.  
 
Так, 20 рабочих удалось вернуть в ООО «Дагестанская энергетическая компания». Люди попали под сокращение еще в декабре 2019 года, но благодаря участию предприятия в республиканской программе имеют возможность продолжить работать.        Под риском увольнения находился и коллектив ОАО «Дагэлектроавтомат», 85 специалистов смогли вернуться в свои цеха. На данный момент проводятся благоустройство, озеленение и косметический ремонт территории завода. 

 

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