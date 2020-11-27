В Кизилюрте в рамках антикризисной программы Минтруда трудоустроили около 130 человек

Как сообщили информагентству в пресс-службе Минтруда Дагестана, благодаря республиканской антикризисной программе для снижения напряженности на рынке труда удалось трудоустроить и вернуть на рабочие места 128 человек. Из них 10 безработных граждан были направлены на общественные работы в ООО «Чистый город». Это благоустройство парковых зон, озеленение, спил и вывоз сухих веток, смет и сбор мусора. С рабочим графиком с 8:00 до 17:00 и ежемесячной зарплатой.



Так, 20 рабочих удалось вернуть в ООО «Дагестанская энергетическая компания». Люди попали под сокращение еще в декабре 2019 года, но благодаря участию предприятия в республиканской программе имеют возможность продолжить работать. Под риском увольнения находился и коллектив ОАО «Дагэлектроавтомат», 85 специалистов смогли вернуться в свои цеха. На данный момент проводятся благоустройство, озеленение и косметический ремонт территории завода.