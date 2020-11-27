Выполнение правил сбора, утилизации и уничтожения биоотходов рассмотрели в Правительстве республики

Вице-премьер, открывая совещание, подчеркнул, что для обеспечения эпизоотического, санитарно-эпидемиологического благополучия и недопущения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций места по утилизации (уничтожению) биоотходов необходимо иметь в каждом населенном пункте и в животноводческом хозяйстве. «Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации). Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных правил возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты», – сказал Абдулмуслимов. Далее в рамках совещания замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Магомед Шапиев доложил о выполнении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в республике. В свою очередь, представители республиканских Управлений Россельхознадхзора и Роспотребнадзора с учетом ветеринарно-санитарных правил дали разъяснения по требованиям к созданию и функционированию скотомогильников и биотермических ям. Абдулмуслим Абдулмуслимов, подводя итоги совещания, поручил Минсельхозпроду РД обеспечить проведение инвентаризации всех скотомогильников и биотермических ям на территории региона. Кроме того, вице-премьер указал Управлению Россельхознадзора по Дагестану на необходимость усиления надзора за их функционированием. В данном направлении работы, как отметил Абдулмуслимов, стоит применять все предусмотренные действующим законодательством меры. Также Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил проработать с крупными животноводческими хозяйствами вопросы приобретения и установки утилизационных печей для биологических отходов.