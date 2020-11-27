В Дагестане открылся Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Республики Дагестансоздан на базе Детско-юношеской автошколы в рамках всероссийской программы, направленнойна снижение числа дорожных аварий с участием детей и подростков.

Отличительная особенность проекта – мобильный автогородок «Лаборатория безопасности». Торжественная презентация передвижного комплекса состоялась сегодня, 26 ноября, на площадке Дагестанского института развития образования в г. Махачкале.

Мероприятие прошло с участием врио заместителя Председателя Правительства РД – министра образования и науки РД Уммупазиль Омаровой, начальника Госавтоинспекции РД АлександраШалагина, генерального директора Экспертного центра «Движение без опасности» ВадимаМельникова и представителя Российского союза автостраховщиков в Дагестане АбдурахманаАтлыгишиева.

Вадим Мельников рассказал, что проект «Лаборатория безопасности» реализуется с 2017 года Российским союзом автостраховщиков совместно с Госавтоинспекцией МВД России, при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства транспорта России и ООО «ДБО». На сегодняшний день такие центры открыты в 39 регионах нашей страны. В Дагестане открылся юбилейный по счету 55-ый Центр, а в 2021 году проект охватит уже всю страну.

Обучать правилам дорожного движения здесь будут детей, начиная с пяти лет, а также родителей ипедагогов. Специализированный ярко-желтый автобус будет выезжать в школы, в том числе в отдаленных населенных пунктах республики, и собирать детей на уроках по безопасному поведению на дороге.

«Очень важно, что «лаборатория безопасности»будет выезжать в сельские школы республики, а обучение в нем включает не только теорию, но и практику в игровом формате. Дети будут вовлечены в процесс и таким образом будут лучше и быстрее усваивать информацию. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в республике ведется довольно активно, но без реализации подобных проектов она будет малоэффективной. За три года мы закупили 142 мобильных автогородка в школы республики, заменили все устаревшие автобусы для подвоза учащихся. И такая работа будет продолжена», - подчеркнула Уммупазиль Омарова, приветствуя собравшихся.

Александр Шалагин также выразил уверенность в том, что передвижная «Лаборатория безопасности» разнообразит и поможет повысить эффективность профилактической работы с детьми, проводимой Госавтоинспекцией совместно с органами образования и другими заинтересованными ведомствами.

В торжественной обстановке ключи от мобильного автогородка главе Минобрнауки РД Уммупазиль Омаровой вручил представитель РСА Абдурахман Атлыгишиев. После официального открытия собравшимся рассказали о возможностях мобильного автогородка и провели занятие с использованием его оборудования – светофоров и дорожных знаков, велосипедов и самокатов, столов-макетов и демонстрационных стендов.