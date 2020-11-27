Трудоустройство людей с ОВЗ обсудили на площадке «Точки кипения» в ДГУ

Предложение о создании специального штаба, который соберет представителей общественных организаций, вузов, чиновников и бизнесменов стало результатом круглого стола «Роль сотрудничества власти, общества и вузов при получении профессионального образования и содействии трудоустройству молодёжи с инвалидностью и ОВЗ» на площадке «Точки кипения» Даггосуниверситета. Об этом информагентству сообщили в пресс-службе вуза.

«В Дагестане официально зарегистрировано 327, 8 тысяч инвалидов, 175, 7 тысяч из которых – лица трудоспособного возраста, а 40, 4 тысяч работают. Несмотря на такие внушительные цифры, в республике до сих пор нет единой выстроенной системы помощи инвалидам, которая сочетала бы в себе возможности от государства, помощь от некоммерческих организаций и образовательных учреждений», – говорится в сообщении.

Проректор по учебной работе ДГУ Магомед Гасанов, выступая по теме круглого стола, отметил: «Проблема обучения и трудоустройства инвалидов – стратегическое направление работы Министерства науки и высшего образования России. Все вузы и вся система образования направлены на формирование не только доступной среды, но и на формирование условий для качественного получения образования студентами с ОВЗ. Хотя в Дагестанском госуниверситете на сегодняшний день нет студентов, занимающихся по адаптированным образовательным программам, но вуз формирует таковые. И если к нам поступит студент-инвалид, то под него будет подготовлена отдельная образовательная программа».

Чтобы эффективно трудоустроить студентов-инвалидов, необходимо создать цепочку взаимодействия садиков, школ, университетов, общественных организаций и ведомств республики. С таким предложением выступил начальник отдела по защите прав и интересов детей Минобрнауки РД Джамал Атаев.

«Надо решать проблему, начиная с дошкольного образования. Тогда вопросы, возникающие впоследствии, будут разрешены гораздо легче. Школа будет знать, с какого садика придет ребенок, университет будет знать с какой школы им ждать “особенного” студента, а ведомства и организации будут знать, из какого вуза к ним придет работать такой выпускник», – сообщил он.

Проблема социализации людей-инвалидов проблема не только Дагестана, но и всей России. Во многих городах отсутствуют пандусы и специальные поручни, инвалиды-колясочники почти не выходят на улицу, потому что живут высоко и не могут спуститься по лестнице. В случае трудоустройства много бюрократии, человек постоянно должен ходить по различным ведомствам, заполнять справки.

Магомед Гасанов предложил на базе социального факультета ДГУ создать Центр социальных технологий по поддержке молодёжи с инвалидностью и ОВЗ при получении профессионального образования и содействии трудоустройству. Также он предложил организовать встречу педагогов, общественных организаций для обсуждения данного вопроса.

Зачастую обучающие программы, которые создаются для социальных работников, бывают далеки от реальности. Все потому, что их составляют люди, не знающие особенностей работы с инвалидами. В этой связи руководитель благотворительного фонда «Мой солнечный мир» и мать Бегум Багандова сказала: «К обучения людей, которые в дальнейшем будут работать с инвалидами, надо приглашать родителей «особенных» детей, которые живут с ними и знают все тонкости коммуникации с такими ребятишками».

В трудоустройстве студентов-инвалидов также принимает участие и бизнес-сообщество Дагестана.

«Есть федеральные меры поддержки, согласно которым предприниматели принимают на работу инвалидов, и те получают преференции от государства. Региональное движение «Опора России» реализует проекты «Бизнес для мам» и «Новые возможности для женщин», в них принимали участие более 50 женщин, в том числе инвалиды», – рассказала предприниматель Сефижат Магомедрасулова.

Гостья упомянула еще один проект «Волонтеры знаний», готовящий детей из малообеспеченных семей к ОГЭ и ЕГЭ. Подопечная проекта, девочка с диагнозом ДЦП, сдала экзамен по английскому и сейчас является студенткой ДУНХ.

Активно в сфере трудоустройства инвалидов работает Министерство промышленности и торговли Дагестана. Ведомство договорилось со швейной фабрикой, которая может обучить и взять на работу 15-20 лиц с ОВЗ. Идут переговоры с предпринимательским сообществом обувной промышленности, с цехами по производству мебели, окон.

«Минпромторг РД определяет, на какие профессии можно трудоустроить инвалидов. Те предприятия, которые будут готовы взять на работу инвалида, могут участвовать в конкурсе по трудоустройству лиц с ОВЗ и получать финансирование на оснащение рабочего места», – заявил замминистра промышленности и торговли РД Хаджимурад Исрапилов.

Чиновник отметил, что ведомство агрегирует информацию о возможностях представления отраслевыми предприятиями Дагестана рабочих мест для лиц с инвалидностью и ОВЗ и готово всемерно сотрудничать с объединением, включающим в себя государственные, республиканские структуры, общественные организации и вузы с целью решения вопросов по трудоустройству инвалидов.

У Даггосуниверситета налажены устойчивые связи с Ресурсным учебно-методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ, благодаря чему арсенал оборудования для студентов-инвалидов в ДГУ постоянно обновляется.

В вузе функционируют четыре универсальных рабочих места для инвалидов: это компьютерный стол для инвалидов-колясочников, монитор для слабовидящих с видео-увеличителем, индукционная петля для прослушивания лекций для лиц с нарушениями слуха. Такие рабочие места установлены в Научной библиотеке, социальном, экономическом факультетах и факультете культуры.