Какие изменения ждут россиян с 1 декабря

Продление выплат за работу с коронавирусными больными, упрощение порядка оформления льготных железнодорожных билетов и появление нотариальных онлайн-услуг об этих и других изменениях, которые произойдут в декабре.

Продление социальных выплат

В декабре медицинские и другие работники, участвующие в оказании помощи больным коронавирусом, вновь получат надбавки. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о продлении ежемесячных социальных выплат еще на год до 31 декабря 2021 года.

В частности, врачи выездных бригад скорой медицинской помощи будут получать 2 430 рублей за одну нормативную смену, средний медицинский персонал, участвующий в оказании скорой медицинской помощи 1 215 рублей, младший медперсонал 950 рублей, фельдшеры 600 рублей за смену. Врачи, оказывающие помощь в стационарных условиях, получат 3 880 рублей, средний медперсонал 2 430 рублей, младший медперсонал 1 215 рублей за смену.

По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, за все время пандемии медицинские работники, непосредственно работающие с ковидными пациентами, получили уже почти 116 миллиардов рублей.

Кроме того, с 1 декабря медработники смогут через сайт госуслуг пожаловаться, если они не получили положенные выплаты или получили их не полностью.

Упрощенное оформление льготных ж/д билетов

С 1 декабря льготники смогут оформлять железнодорожные билеты на поезда дальнего следования и электрички дистанционно. Предоставлять в кассы документы, подтверждающие право на льготы, больше не потребуется. Купить такие билеты можно будет на официальном сайте РЖД или других перевозчиков, а для идентификации гражданина будет использоваться портал госулуг.

Информирование о положенных льготах

С 1 декабря россияне будут получать уведомления о том, какие меры социальной поддержки им положены. Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2019 года. Получить информацию о льготах, социальных услугах, а также условиях их назначения и предоставления россияне смогут через портал Госуслуг, единый колл-центр или посетив орган власти.

Водительские права международного образца

С 3 декабря россиянам начнут выдавать водительские удостоверения нового образца с наименованием на английском и французском языках. Сделано это для того, чтобы правами можно было пользоваться и за границей. При этом менять действующее удостоверение не потребуется.

Больничный по новым правилам

С 14 декабря начнет действовать новый порядок выдачи и оформления больничных. Теперь те, кто работает сразу в нескольких организациях, смогут оформлять один электронный листок нетрудоспособности. Электронный больничный можно будет продлить бумажным и наоборот, но порядок заполнения документов будет немного отличаться. Кроме того, разрешат оформлять один больничный на всех детей.

Изменились также правила выдачи больничного при карантине и при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих. Попавшие под ограничения россияне смогут оформить его на весь период изоляции или отстранения от работы. Если на карантин закроют детский сад, то родители детей до 7 лет смогут получить больничный по уходу за ними. К тому же врачи смогут выдавать больничные при помощи телемедицинских технологий.

Услуги нотариуса по Интернету

С 29 декабря официально вступает в силу закон о так называемом цифровом нотариате. Документ, упрощающий гражданам и бизнесу получение нотариальных услуг, был принят в декабре 2019 года. Благодаря ему российские нотариусы получат возможность заверять документы через Интернет, также станут возможны дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Кроме того, удаленно можно будет засвидетельствовать верность перевода на другой язык, принять в депозит безналичные денежные средства, получить сведения об открытии наследственного дела.

Заявление нотариусу можно будет подать через Единый портал госуслуг, личность заявителя проверят через Единую систему идентификации и аутентификации. При наличии сомнений относительно личности гражданина, предъявившего документы, у нотариуса будет право проверить его личность по биометрическим персональным данным через единую информационную систему персональных данных (единую биометрическую систему).

Усиление контроля за оборотом этилового спирта

Также с 29 декабря вступает в силу закон, ужесточающий контроль за производством и оборотом этилового спирта и спиртосодержащих лекарственных средств. В документе закреплены требования к оборудованию и к лицензированию производства фармацевтической субстанции этилового спирта. Кроме того, закон запрещает организациям оптовой торговли лекарствами реализовывать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Производить медицинский спирт теперь можно будет только путем разбавления этилового (сейчас это допускается делать либо таким способом, либо путем ректификации из такого же сырья и на таком же оборудовании).