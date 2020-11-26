"Ноябрьская сессия" дагестанского парламента

В четверг, 26 ноября депутаты Народного Собрания шестого созыва на 51 сессии приняли законопроект о Федеральном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, с дефицитом 2.75 трлн руб. Согласно законопроекту, доходы федерального бюджета в 2021 году составят 18,8 трлн рублей, а расходы 21,52 трлн.

Более 84% расходов предусмотрены на образование, здравоохранение и заработную плату. Например, на увеличение фонда оплаты труда в законопроекте дополнительно предусмотрено 3,3 млрд рублей. Кроме того, также запланированы средства на обеспечение питанием и медикаментами учреждения социальной сферы.

Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов, подводя итог по вопросу бюджета на будущий год заключил, что к этой теме депутаты еще вернутся, в связи с запланированными дополнительными поступлениями из федерального бюджета.

Говоря о приоритетах на предстоящий год, председатель Народного Собрания заключил: в в условиях пандемии необходимо уделить больше внимания здравоохранению и предложил создать для этих целей особый резервный фонд.

Законопроект большинством голосов был принят в первом чтении.

В рамках сессии был принят в первом чтении и проект закона РД «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Информацию по документу представил директор Территориального ФОМСа Ильяс Мамаев.

Так, общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год прогнозируется в сумме 35,5 млрд рублей, с ростом к бюджетным назначениям текущего года на 3,8%. Расходы определены в объеме 35,5 млрд рублей, или с ростом на 4,1% по сравнению с текущим годом.

Размер субвенций рассчитан исходя из количества застрахованных по ОМС граждан на 1 января 2020 года.

Парламентарии также рассмотрели Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Республики Дагестан на 2021 год. Информацию по нему представил и.о. министра по земельным и имущественным отношениям Агарагим Кагиргаджиев. Он сообщил, что в соответствии с документом предлагается преобразовать в акционерные общества четыре ГУПа («Буйнакский», «Каспий», «Кировский» и «им.К.Маркса») и 19,9% акций ОАО «Магарамкентский спирзавод», находящихся в государственной собственности Республики Дагестан.

Проект постановления по данному документу был принят, однако, по предложению депутатов, из списка временно исключено два государственных унитарных предприятия – «Каспий» и «Кировский».

На «ноябрьской сессии» депутаты во втором окончательном чтении внесли изменения в некоторые действующие Законы РД: «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Дагестан», «Об охране здоровья граждан в Республике Дагестан», «Об экологической экспертизе в Республике Дагестан», «О регулировании отдельных отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Дагестан», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Дагестан» и другие.

Как пояснили разработчики законопроектов, изменения в основном носят юридико-технический характер и направлены на приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным.

В первом чтении были рассмотрены законопроекты, предусматривающие внесение изменений в законы РД: «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан», «О градостроительной деятельности в Республике Дагестан», «О транспортном налоге», «Об образовании в Республике Дагестан», «О пожарной безопасности», «Об установлении на территории Республики Дагестан коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2021 год» и другие.

Сразу в двух чтениях также были внесены изменения в Закон РД «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Законопроектом предусматривается изменение основных характеристик республиканского бюджета на текущий год. Так, доходы планируются в сумме 168,8 млрд рублей, расходы – 174,9 млрд рублей. В соответствии с документом, уточняется доходная часть бюджета по ряду направлений.

В рамках сессии парламентарии также приняли постановление «О поручении Счетной палате Республики Дагестан».