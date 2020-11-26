В Махачкале прошло награждение медиков, приуроченное к наступающему Дню матери

В Махачкале в Доме Культуры прошло торжественное мероприятие «Герои в белых халатах», посвящённое Всероссийскому празднику – Дню матери, где почетными наградами были отмечены женщины-матери, оказывающие помощь детям и беременным в период борьбы с коронавирусной инфекцией.

Организаторами мероприятия выступили Союз женщин Дагестана совместно с Министерством по национальной политике РД.

Открывая мероприятие министр по национальной политике РД Энрик Муслимов от себя и от имени врио Главы РД Сергея Меликова поздравил всех женщин с наступающим праздником, подчеркнув, что этот день – самый нужный и светлый день для человека.

«Этот год нам показал, что собой представляют отношения матерей и детей. Тогда, когда мы не имели возможности обнять свою маму, мы поняли какую ценность мы потеряли.

Хочу, чтобы каждая женщина стала матерью, чтобы каждая женщина могла гордиться поступками своих детей, также как ваши родители гордятся вами», – подытожил Энрик Муслимов.

Первый замминистра здравоохранения РД Татьяна Беляева в своем выступлении вспомнила период вспышки ковидной инфекции, когда еще не было известно, что это за вирус и в чем его коварство: Именно врачи неотступно стояли рядом с теми, кто особенно нуждался в поддержке – это беременные женщины. Каждая из присутствующих женщин-врачей, войдя в красную зону, забывала о том, что она тоже мать, забывала о своей семье, держа за руку рожениц и помогая им услышать первый крик жизни их детей: Я уверена, что и у вас были периоды, когда хотелось все бросить и бежать к своим детям. Но вы возвращались снова и снова, такова стезя медиков».

Затем женщин-медиков поздравили уполномоченный при главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства и прав ребенка

Марина Ежова, замминистра здравоохранения РД Раиса Шахсинова, вице-президент фонда Р. Гамзатова Габибат Азизова.

После официальной части состоялось торжественное вручение наград от Миннац РД и Союза женщин Дагестана женщинам-матерям медработникам Республиканской клинической больницы, Детской городской клинической больницы, Городской клинической больницы, Каспийской центральной городской больницы и Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДои им. С.М. Магомедова.