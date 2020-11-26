В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

Комиссия рассмотрела 28 заявок для участия в программе. Врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов отметил: в этом году, в рамках конкурса была проведена широкая информационная компания. Специалисты проводили консультации в районах, на местах, заявки принимались во всех филиалах МФЦ. Было сделано многое для того, чтобы доступно донести задачи, условия программы для каждого предпринимателя.

Но, не смотря на это, основной проблемой конкурсных заявок продолжает оставаться не соответствие потенциальных участников с требованиями отбора.

Основной задачей программы, как отметил министр, является создание новых рабочих мест и сохранение населения горных районов на местах, создание для них комфортных условий. Также Гаджи Султанов отметил, что на будущий год условия программы будут пересмотрены и скорректированы для того, чтобы еще больше упростить предпринимателям возможность участия.

Члены комиссии рассмотрели и обсудили детально каждую заявку, пакет представленных документов, оценили правомерность участия в программе с учетом всех юридических аспектов.

Как отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, данная программа очень актуальна для республики, учитывая роль горных территорий в жизни Дагестана. Кроме того, он предложил рассмотреть на будущий год включение в программу нового направления – агротуризма.

Руководитель объединения работодателей «Дагестанский союз промышленников и предпринимателей» Сефер Алиев подчеркнул, что данная программа позволяет предпринимателям расширять свое производство, использовать потенциал для развития горных территорий за счет господдержки. «Хотелось бы, чтобы наш бизнес активнее пользовался этой возможностью. У многих предпринимателей нет возможности участвовать в программе из-за проблем с документацией, наличия долгов или неоформленных земельных участков. Нужно оказать содействие предпринимателям для правильного оформления документации».

В обсуждении также приняли участие председатель Общественного совета Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев, замминистра строительства и ЖКХ РД Ризван Мурадов, врио директора Института социально-экономических исследований — ДФИЦ РАН Шихрагим Кутаев и другие.

Об итогах конкурсного отбора будет сообщено позднее.