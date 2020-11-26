Но, не смотря на это, основной проблемой конкурсных заявок продолжает оставаться не соответствие потенциальных участников с требованиями отбора.
Основной задачей программы, как отметил министр, является создание новых рабочих мест и сохранение населения горных районов на местах, создание для них комфортных условий. Также Гаджи Султанов отметил, что на будущий год условия программы будут пересмотрены и скорректированы для того, чтобы еще больше упростить предпринимателям возможность участия.
Члены комиссии рассмотрели и обсудили детально каждую заявку, пакет представленных документов, оценили правомерность участия в программе с учетом всех юридических аспектов.
Как отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, данная программа очень актуальна для республики, учитывая роль горных территорий в жизни Дагестана. Кроме того, он предложил рассмотреть на будущий год включение в программу нового направления – агротуризма.
Руководитель объединения работодателей «Дагестанский союз промышленников и предпринимателей» Сефер Алиев подчеркнул, что данная программа позволяет предпринимателям расширять свое производство, использовать потенциал для развития горных территорий за счет господдержки. «Хотелось бы, чтобы наш бизнес активнее пользовался этой возможностью. У многих предпринимателей нет возможности участвовать в программе из-за проблем с документацией, наличия долгов или неоформленных земельных участков. Нужно оказать содействие предпринимателям для правильного оформления документации».
В обсуждении также приняли участие председатель Общественного совета Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев, замминистра строительства и ЖКХ РД Ризван Мурадов, врио директора Института социально-экономических исследований — ДФИЦ РАН Шихрагим Кутаев и другие.
Об итогах конкурсного отбора будет сообщено позднее.