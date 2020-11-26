ЗАМАНА - В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

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26 ноября, 2020. Четверг 13:30
В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание

 

Комиссия  рассмотрела 28 заявок для участия в программе. Врио министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов отметил: в этом году,  в рамках конкурса была проведена широкая информационная компания. Специалисты проводили консультации в районах, на местах, заявки принимались во всех филиалах МФЦ. Было сделано многое для того, чтобы доступно донести задачи, условия программы для  каждого предпринимателя.

В рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» в Минэкономразвития прошло совещание
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Но, не смотря на это, основной проблемой конкурсных заявок продолжает оставаться не соответствие потенциальных участников с требованиями отбора.

Основной задачей программы, как отметил министр, является создание новых рабочих мест и сохранение населения горных районов на местах, создание для них комфортных условий. Также Гаджи Султанов отметил, что на будущий год условия программы будут пересмотрены и скорректированы для того, чтобы еще больше упростить предпринимателям возможность участия.

Члены комиссии рассмотрели и обсудили детально каждую заявку, пакет представленных документов, оценили правомерность участия в программе с учетом всех юридических аспектов.

Как отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов, данная программа очень актуальна для республики, учитывая роль горных территорий в жизни Дагестана. Кроме того, он предложил рассмотреть на будущий год включение в программу нового направления – агротуризма.

Руководитель объединения работодателей «Дагестанский союз промышленников и предпринимателей» Сефер Алиев подчеркнул, что данная программа позволяет предпринимателям расширять свое производство, использовать потенциал для развития горных территорий за счет господдержки. «Хотелось бы, чтобы наш бизнес активнее пользовался этой возможностью. У многих предпринимателей нет возможности участвовать в программе из-за проблем с документацией, наличия долгов или неоформленных земельных участков. Нужно оказать содействие предпринимателям для правильного оформления документации».

В обсуждении также приняли участие председатель Общественного совета Минэкономразвития РД Шахмардан Мудуев, замминистра строительства и ЖКХ РД Ризван Мурадов, врио директора Института социально-экономических исследований — ДФИЦ РАН Шихрагим Кутаев и другие.

Об итогах конкурсного отбора будет сообщено позднее.

 

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