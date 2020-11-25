В рамках Антикризисной программы, в республике удалось трудоустроить около 3 тысяч жителей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития Дагестана. Задача данной программы - снятия напряженности на рынке труда в период пандемии. Основная область занятости это работа с сельхозпродукцией, мелиорацией, благоустройством территории.

Республиканская антикризисная программа, предусматривает организацию Минтруда Дагестана, временной занятости работников предприятий, находящихся под риском увольнения и организацию общественных работ для безработных и ищущих работу граждан. Данные мероприятия осуществляются на основании договоров, заключаемых между центрами занятости Минтруда республики и работодателями.

Так, по результатам проведенной информационной кампании о реализации Программы, встреч с работодателями республики и мониторинга, установлена потребность среди работодателей в организации временных и общественных работ.

В настоящее время центрами занятости населения на субсидирование организации общественных работ, заключены соответствующие договоры с 64 работодателями республики для 1,7 тыс. безработных и ищущих работу граждан на общую сумму более 38 млн. руб.

В числе основных направлений выполняемых общественных работ – проведение сельскохозяйственных мелиоративных работ (750 чел.), заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции (120 чел.), озеленение и благоустройство территорий населенных пунктов (142 чел.), ремонт и содержание дорог, прокладка канализационных и др. коммуникаций, строительство (393 чел.) и др.

Также, в рамках антикризисной программы, в целях предотвращения увольнения работников с предприятий, испытывающих временные финансовые затруднения, оказания материальной поддержки работникам, находящимся под риском увольнения, и самое главное – сохранения кадрового потенциала с 27 предприятиями республики заключены договора на организацию временной занятости 1,1 тыс. работников. Общая сумма заключенных договоров более 30 млн.рублей. Так, например, удалось сохранить 153 работников находящихся под риском увольнения в МУП Махачкалинское троллейбусное управление и 128 работников в ООО Управляющая организация "Лидер" занимающейся вывозом мусора.

Период занятости на общественных и временных работах составит от 1 – до 2 месяцев, с оплатой их труда за счет средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета республики Дагестан, из расчета 15 769 руб. на одного работника с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районного коэффициента.