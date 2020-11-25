Продолжается обустройство территории нового промпарка «Дагдизель» в Каспийске

Совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Каспийске прошло во вторник, 24 ноября в Министерстве экономики и территориального развития Дагестана под председательством замминистра Гаджиамина Рамалданова.

О ходе подготовки промпарка «Дагдизель» доложил гендиректор компании Тимур Ярахмедов. По его словам, уже на 60% закончены работы по установке забора. На следующий год запланирован монтаж инженерных коммуникаций. В планах обустройство улично-дорожной сети, объектов коммуникации, зеленой и пешеходной зоны.

Руководитель ГКУ РД «Дирекция по моногородам» Шамиль Магомедтагиров рассказал о ходе проектирования строительства подъездной автомобильной дороги к индустриальному парку.

Также в рамках совещания выступили резиденты промпарка. Среди них компании, специализирующиеся на производстве мебели, обуви, текстильной продукции и др.

Гаджиамин Рамалданов поручил ускорить проводимую работу, а также напомнил об обязательствах резидентов ТОСЭР по реализации инвестиционных проектов.