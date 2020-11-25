Магомед Сулейманов: «Регионам Северного Кавказа нужна профессиональная киностудия»

Так, по словам Сулейманова, в Дагестане нет возможности снимать профессиональное игровое кино. Он также пояснил, что профессиональная киностудия нужна не только республике, но и всем регионам Северного Кавказа. Отметим, что недавно, Сулейманов опубликовал в центральной газете Союза кинематографистов России «СК-Новости» открытое письмо Президенту РФ Владимиру Путину с официальным обращением участников ХХIХ кинофорума «Золотой витязь» и кинематографистов Северного Кавказа. В письме были подняты важные вопросы реформирования и развития Российского кинематографа, в том числе и в регионах. Так же в письме автор сообщает, что в республиках Северного Кавказа уже много лет нет своей кинобазы, которая стала бы объединяющим центром производства и проката кинофильмов, отражающих культурные ценности 16 млн-онного населения народов, проживающих на территории СКФО. Он также отметил, что в основном федеральные средства, распределяются киностудиям центральных городов.