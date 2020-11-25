Юрий Трутнев рассказал о предстоящей встрече с Сергеем Меликовым

Вице-премьер Правительства РФ Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия 24» поведал о будущей беседе с врио руководителя Дагестана Сергеем Меликовым, пишет РИА "Дагестан".

Он напомнил, что уже встречался с руководителем региона, но тогда Меликов «только входил в дела». «Когда назначается новый глава, мы приезжаем в этот регион и делаем общий экономический анализ, анализируем планы по развитию. У нас с новым руководителем Дагестана пока такой встречи не было. Мы с ним встречались, когда он еще только входил в дела (в начале октября). Конечно, требовать от него полного понимания, как развиваться Дагестану, было бы немножко странно. Мы договорились, что в течение двух-трех месяцев обязательно встретимся во второй раз», – отметил он. Также Трутнев заявил, что у него есть свои представления о том, что надо развивать портовую инфраструктуру. «Есть там целый ряд проектов в промышленности, в сельском хозяйстве. Мне надо вместе с руководителем региона в этом разобраться», – подчеркнул вице-премьер.