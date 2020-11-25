Сергей Меликов провёл заседание Совета при Главе РД по развитию гражданского общества и правам человека

Предваряя обсуждение, Врио Главы РД заявил о том, что встречи с представителями общественных организаций станут ежемесячными. «Совет является важным совещательным, консультативным органом, на который мы возлагаем большие надежды. Он образован для оказания содействия в области обеспечения и защиты прав и свобод человека, развитию институтов гражданского общества и других направлений деятельности», – констатировал он.

Касаясь основных функций этого органа, Сергей Меликов выразил мнение, что Совет должен не только информировать о положении дел в вопросах соблюдения прав и свобод человека, но также анализировать обращения граждан и организаций и готовить конкретные предложения по их разрешению. В этой работе, считает руководитель региона, нужно исключить формальный подход и переходить к живым формам общения.

«Ваш опыт общественной работы, житейская мудрость и знание изнутри проблем позволит решать многие вопросы и оказывать реальную помощь гражданам», – сказал Врио Главы РД. Сергей Меликов призвал придерживаться принципа открытости в работе. Ключевая задача остается неизменной – стремиться к улучшению социально-экономического положения и благополучию граждан. В этой связи особенно важно слышать пожелания самих людей. На это направление Сергей Меликов попросил обратить особое внимание.

О состоянии гражданского общества в республике, о том, как обстоят дела с защитой прав человека, доложил председатель Совета Зикрула Ильясов. Так, в Дагестане сегодня зарегистрировано 2904 общественных объединения и НКО. Большую долю общественных организаций составляют религиозные объединения – их более 900.

«Общественная жизнь Дагестана свидетельствует о том, что, к счастью, духовность у нас не полностью коммерциализирована. Ситуация с защитой прав человека в республике отличается стабильностью», – заявил он. По информации Зикрулы Ильясова, в Совет поступают обращения и звонки граждан по различным вопросам. Среди них он выделил несколько основных – проблемы, связанные с электро- и газоснабжением, недовольство медицинским обслуживанием и жалобы в связи с повышением цен на лекарства, нерациональное использование земель.

Комментируя, руководитель республики сообщил, что с учетом того, что многие вопросы решаются на уровне ведомств, с нового года постоянными станут брифинги с участием глав министерств, где отдельное внимание будет уделено обращениям граждан. Не обошел стороной Сергей Меликов и другой аспект – земельно-имущественные вопросы, которые порой мешают решать проблемы в других отраслях. По этой причине принято решение комиссионным путем обследовать все земли. Вопросы газо- и электроснабжения также находятся в фокусе внимания – в ближайшие дни регион посетят руководители компаний «Газпром межрегионгаз» и «Россети», совместно с которыми планируется решать имеющиеся проблемы.

Отдельной строкой была выделена ситуация в сфере оплаты труда педагогическим работникам общего, дошкольного и дополнительного образования. Раскрыл тему председатель Дагестанского республиканского союза организаций профсоюзов Абдулла Магомедов. Он напомнил, что согласно Конституции РФ человек имеет право на оплату труда, которая, по убеждению докладчика, должна быть достойной.

«Возникает вопрос: «Как можно прожить на 12-15 тыс. рублей?». Такие зарплаты получает большинство работников социальной сферы, образования и учреждений культуры. Профсоюзные специалисты по оплате труда считают, что в настоящее время в России зарплата из категории экономической перешла в категорию социальную. Это означает, что если раньше зарплата стимулировала работника на производительный труд, то сейчас нет, из-за ее низкого уровня», – пояснил выступающий, отметив при этом, что возникла проблема подготовки педагогических кадров из-за низкого уровня оплаты труда. Кроме того, докладчик затронул вопрос обеспечения занятости населения.

Сергей Меликов со своей стороны анонсировал, что в начале следующего года запланировано совещание по поводу заработной платы в бюджетной сфере, где будут вырабатываться определенные решения. Что касается занятости населения, он сообщил, что планируется пересмотр Стратегии развития Дагестана до 2025 года. Приоритетными станут вопросы инфраструктуры и занятости населения.

Исполнительный директор регионального общественного движения «Дагестан без сирот» Раисат Османова в своем выступлении затронула проблему обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как отмечалось, в период с 2018 по 2019 годы в Дагестане жильем было обеспечено 628 человек из указанной категории. Однако ежегодный прирост лиц указанной категории, которым исполняется 18 лет, составляет более 400 человек.

Вместе с тем, сообщила общественник, проверки межведомственной комиссии показали ряд нарушений при предоставлении жилья детям указанной категории. Османова попросила руководство республики обратить на данный вопрос особое внимание, так как дети-сироты – те, кто действительно нуждаются в жилье, – не имеют возможности вовремя получить положенную им от государства помощь.

Сергей Меликов этот вопрос взял на особый контроль. Он назвал недопустимой создавшуюся ситуацию и пообещал детально разобраться в ней. Врио Главы Дагестана в этой связи поручил в ближайшее время организовать отдельное совещание с приглашением юристов, представителей прокуратуры и других правоохранительных структур, так как нужно «более жестко пресекать действия тех, кто этими вопросами манипулирует».

В рамках Совета также была заслушана информация о принимаемых мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции на территории республики. Первый замминистра здравоохранения региона Татьяна Беляева отметила, что по состоянию на 23 ноября в Дагестане зарегистрировано 18 тыс. 234 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Медицинской помощью обеспечены в стационарах 2586 человек, в амбулаторных условиях – 1061 пациент с ОРВИ и легкими формами пневмоний. В медицинских организациях развернуто 3,2 тысячи коек, в резерве имеются еще 660.

Комментируя, Сергей Меликов отметил, что с учетом тех событий, которые сегодня происходят в других регионах, республика выглядит достаточно стабильно. Он обратил внимание на то, что в основном общественность с пониманием относится к принимаемым мерам и в целом соблюдает меры безопасности. К примеру, на данный момент минимальны риски со стороны общественных и религиозных организаций республики, которые хорошо отреагировали на призывы соблюдать меры безопасности. Вместе с тем остаются вопросы в отношении заведений, где проходят увеселительные мероприятия, в их числе – банкетные залы. В этой связи Меликов призвал представителей Совета оказать содействие, так как профилактическая работа на местах позволит не допустить распространения инфекции.

Резюмируя, руководитель субъекта обратился к главам профильных министерств с просьбой взять на особый контроль все озвученные в рамках мероприятия вопросы, так как, не решив их, республика «будет топтаться на месте».

Затем Врио Главы Дагестана выразил благодарность медицинским работникам, которые ежедневно, рискуя своими жизнями, исполняют свой врачебный долг.

Завершилось мероприятие вручением государственных наград Российской Федерации медицинским работникам за особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, ряд врачей награжден орденами Пирогова и Почетными грамотами Президента России. Кроме того, несколько медработников получили почетные звания «Заслуженный врач РФ».