Абдулпатах Амирханов побывал на Тарнаирских водопроводных очистных сооружениях

Уже много лет в республике остро стоит вопрос о качестве поставляемой воды и предполагалось, что «тарнаирские» водоочистные сооружения позволят в полной мере решить эту проблему. Но сегодня они практически простаивают. Часть из них нуждается в обновлении. Кроме того, необходимо строительство полноценной сбросной канализации.

В рамках первого этапа реализации проекта-долгостроя в 2014 году в эксплуатацию были запущены комплекс очистных сооружений, резервуары чистой воды емкостью 20 тыс. куб. м., фильтры-поглотители для резервуаров чистой воды, хлораторная на 50 кг хлора в час, насосная станция для промывки фильтров, котельная, канализационная насосная станция для перекачки сточных вод от всех сооружений, а также служебный корпус с лабораторией для анализов воды.

Кроме того, проектными решениями была предусмотрена очистка воды, поступающей из Миатлинского водохранилища по трем самотечным ниткам водоводов Миатли-Махачкала в объеме 210-220 тыс. куб. м. в сутки. С целью достижения необходимого объема подачи воды в столицу республики в 2017 г. завершены работы по строительству на территории Тарнаирских водопроводных очистных сооружений насосной станции 2-го подъема, где предусмотрены 5 насосов (3 рабочих, два резервных). В этом же году был осуществлен пробный запуск Тарнаирских очистных сооружений. Произведенные Роспотребнадзором заборы проб воды подтвердили ее соответствие необходимым показателям.

В настоящее время, как отметили специалисты в ходе осмотра комплекса, часть составляющих очистных сооружений требует обновления, помимо этого, необходимо строительство полноценного сброса промывочных вод. Отсутствие сбросной канализации, по информации ГУП «Чистая вода», препятствует полноценной работе сооружений и предприятия.

Внимания также требует вопрос, касающийся земельных участков, в том числе и застройки жилыми домами санитарной охранной зоны вокруг комплекса. Ранее в этой связи принято решение по замене технологии обеззараживания питьевой воды и построена электролизная установка для обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

Как отметили профильные руководители, дальнейший выход на проектную мощность позволит увеличить объем очищенной и обеззараженной воды для подачи в распределительную сеть города и минимизировать объем забираемой воды с Вузовского озера.

Обсудив на месте все проблемные точки, Абдулпатах Амирханов в целях развития городских систем водоснабжения и предоставления качественных услуг в данной отрасли поручил коллегам не затягивая проработать проект модернизации Тарнаирских водопроводных очистных сооружений с учетом сегодняшних замечаний. При этом отдельно врио премьер-министра остановился на решении вопроса с принадлежащим частному лицу земельным участком, по которому планируется проведение сбросной канализации. Решение должно быть принято в самые короткие сроки без нарушений интересов собственника. Обговорили участники выезда также тему тарифов на воду и платежей за неё.