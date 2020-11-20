Профессор Муртазали Гаджиев, в связи с ситуацией вокруг конференции в Дербенте, опубликовал официальное заявление

"После первого анонса в августе 2020 г. о проведении международной конференции "Загадка крестово-купольного сооружения в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-кала". История Христианства в Дербенте", я, как специалист по истории и археологии Дербента, исследующий город более 40 лет, возглавляющий Дербентскую археологическую экспедицию уже 25 лет и имеющий не одну сотню научных публикаций, сделал заявку на участие в данной конференции с докладом "Подземное крестово-купольное сооружение в цитадели Дербента – церковь ли? За и Против", в котором хотел рассмотреть археологические и архитектурные факты в аспекте интерпретации данного уникального памятника. Заявка была отправлена 1 сентября 2020 г. в администрацию Дербента на указанный электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ( фото отправки и заявки прилагается), откуда моя заявка поступила на адрес Дербентского музея-заповедника; я знаю, кто содействовал тому, чтобы я не оказался на данной конференции - это люди из неблизкого окружения Х.М. Абакарова", - пишет Гаджиев.

Также в заявлении он отметил, что не смотря на подачу заявки, он не получил приглашения на конференцию и не увидел себя в списке участников конференции, который рассылался участникам.

- В день начала конференции, - продолжает свой рассказ Гаджиев, - научные сотрудники Дербентской археологической экспедиции А.Л. Будайчиев и К.Б. Шаушев пришли к месту проведения конференции, в которой хотели принять участие, но полицейские их не пропустили в присутствии знакомых охранников музея-заповедника, заявив, что вход только по приглашениям; это факт, и я верю своим сотрудникам, с которыми, образно говоря, съел не один пуд соли; навязываться же на участие в конференции, на которую я не был приглашен, и просить, чтобы меня включили в состав участников - это не в моих правилах;

- Что касается заявления гос. секретаря РД Х.М. Абакарова (бывш. мэра Дербента), с которым у меня были хорошие деловые и, можно сказать, товарищеские, отношения, о том, что "благодаря моим «усилиям» возраст древнейшего города России с 5000 тысяч лет (так у автора поста - М.Г.) сократился до 2000 лет", то вынужден в который раз заявить, что решение о возрасте принимал не Гаджиев. Я имею свою точку зрения, согласно которой древнейшее поселение на Дербентском холме возникло 5000 лет назад (я его и раскапывал, нашел каменный топор, очажную подставку и другие предметы раннебронзового века), а поселение, с которого отсчет своего времени преемственно ведет собственно Дербент, возникло 2000 лет назад. Как хорошо известно, решение о возрасте после обсуждений в Российской академии наук (я присутствовал только на одном обсуждении) приняли две независимые комиссии РАН - комиссии Института археологии РАН и Института востоковедения РАН, возглавлявшиеся нашими земляками, которых трудно обвинить в некомпетентности и пристрастности - известными учеными, археологом, членом-корреспондентом РАН Р.М. Мунчаевым и востоковедом, доктором исторических наук А.К. Аликберовым (ныне - директор ИВ РАН). На основе выводов этих комиссий, изучивших все отчеты об археологических раскопках в Дербенте и свидетельства письменных источников, было сделано заключение РАН, которое легло на стол Президента РФ В.В. Путина, который и подписал соответствующий указ о праздновании 2000-летия Дербента; наверно, не трудно понять, что Гаджиев не вхож в кабинет Президента и не имеет с ним контактов, чтобы влиять на решение руководителя страны, в отличие от тех людей, вхожих в кабинет к Х.М. Абакарову, которые и создали мой образ "вредителя Дербента и Дагестана" (из поста гос.секретаря - лексикон 1930-х гг. - М.Г.) - я знаю этих людей, может придет время и я их назову - Хизри Магомедович хорошо знает их имена;

- Те, кто хорошо знаком со мной, знал и знает не один год, не понаслышке, знают мои жизненные и моральные установки и принципы, мою принципиальную позицию по тем или иным вопросам истории и археологии и приверженность праву исследователя открыто и честно, с аргументами в руках высказывать и отстаивать свою точку зрения в открытых дискуссиях, ибо в споре рождается истина (а не в вине). И в этом залог развития науки, ее движения вперед. В свое время Рене Декарт сформулировал известный метод радикального сомнения, который явился мощным фактором развития научного знания. Я и придерживаюсь этого принципа, пока не будут предъявлены веские аргументы против существующих сомнений, в отличие от тех, кто "ставит телегу впереди лошади" и выдает желаемое за действительное в угоду определенным целям, не имеющим ничего общего с наукой. Время расставит точки над i, - заключил профессор.