Будущее незаконно возведённых домов обсудили в Дагестане

Что делать и как не оставить дагестанцев, купивших квартиры у не добросовестных застройщиков на улице обсудили на заседании Правительственной комиссии под руководством замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова и вице-премьера Дагестана Инсафа Хайруллина.

Самовольная постройка в Дагестане распространенная проблема, которую необходимо решать. Зачастую, дома не только не имеют соответствующего постановления на строительство, но и возведены в не предназначенных для этого местах.

Напомним, во исполнение поручения Президента России Владимира Путина проводится техническое обследование 410 объектов жилищного строительства, что составляет 457 многоквартирных домов, возведённых с нарушениями законодательства о градостроительной деятельности, и подготовка заключений об их соответствии требованиям по всем ключевым направлениям. Это делается с целью приведения вопросов градостроительства в Дагестане в надлежащее состояние.

Подчёркивая важность обсуждаемого вопроса, Инсаф Хайруллин отметил, что, если опыт Дагестана будет успешным, его можно тиражировать на всю страну. Во главу угла он призвал при этом ставить интересы граждан: «От качества работы и слаженности наших совместных действий будет зависеть дальнейшая судьба тех граждан, которые живут в этих домах, построенных с нарушением действующего законодательства».

Дмитрий Волков со своей стороны добавил: «Сейчас перед республикой, и муниципалитетами в первую очередь, стоит вызов. Эти жилые дома построены не просто с нарушениями градостроительного законодательства, а вообще без его соблюдения. И в некоторых из них живут люди. То, как это произошло, постепенно получает правовую оценку. Но наша с вами задача – исправить эту ситуацию, прежде всего в интересах людей, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков».

Продолжая, представитель федерального ведомства отметил большую работу ФАУ «РосКапСтрой» – единственного поставщика услуг для проведения технического обследования данных объектов. Приоритетным был вопрос – являются ли эти дома аварийными, но на данный момент объектов, которые несут угрозу людям, не выявлено.

О том, как реализуются мероприятия по техобследованию, проинформировала директор ФАУ «РосКапСтрой» Юлия Максимова. Так, предусмотрено сплошное инструментальное обследование строительных конструкций зданий: фундаментов, стен, колонн, лестничных маршей и площадок лестниц, элементов перекрытий, покрытия и конструкции кровли.

«В настоящий момент фактически завершено инструментальное обследование 431 дома: выполнены заключения о техническом состоянии 178 многоквартирных домов, проводится камеральная обработка полученных результатов по обследованию 253 домов. До конца ноября заказчику будут переданы ещё 90 заключений. Не обследованы 30 домов, к середине декабря мы выйдем на плановое завершение госконтракта. Он будет выполнен в срок и в полном объеме», – заверила выступающая. Кроме того, Юлия Максимова сообщила, что многие дома не соответствуют положениям градостроительной документации, требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического характера.

Подробно остановились участники заседания на вопросах подключения обследуемых многоквартирных домов к сетям электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Подытоживая, Дмитрий Волков дал ряд поручений. В первую очередь следует определить группу людей, которые компетентны на уровне муниципалитетов решать данный вопрос. Возглавлять её должен либо руководитель муниципалитета, либо его заместитель.

Особое внимание замглавы федерального министерства обратил на налаживание взаимодействия с инициативной группой граждан, застройщиками, с ресурсоснабжающими организациями. Затем по каждому объекту следует составить чёткий алгоритм действий, чтобы привести их в надлежащий вид.

«С той скоростью, с которой работает Правительство РД, мы всё это сделаем настолько быстро, насколько это возможно. Мы делаем эту работу, чтобы помочь людям в трудной ситуации. Это задача номер один – чтобы люди почувствовали, что мы исправляем сложившуюся ситуацию в лучшую сторону», – расставил приоритеты Дмитрий Волков.