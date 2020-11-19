Дербентские разборки

Руководитель Дербентской археологической экспедиции, доктор исторических наук, профессор Муртазали Гаджиев сегодня сообщил на своей странице в Facebook, что полицейский патруль не пропустил дагестанских археологов на Международную конференцию, проходящую в Дербенте.

Первой отреагировала администрация города. «Вход на конференцию был открытый, двери Полиция не перекрывала. Анонс о предстоящей конференции давался в открытие источники информации, в СМИ, социальные сети задолго до ее начала. Те, кто хотел, успели зарегистрироваться» - говорится в сообщении.

Позже, в своем instagram Госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров (ранее занимавший пост Главы Дербента) разместил фотографию ученого и обращение к нему, цитату из которого мы приводим ниже.

«С удивлением прочитал комментарий Муртазали Гаджиева в Фейсбуке о том, что полиция не пустила дагестанских ученых на научную конференцию, посвящённую изучению первоначального предназначения крестово-купольного сооружения на крепости «Нарын-Кала» в Дербенте. Я с Муртазали Сиражудиновичем был в прекрасных отношениях и считал его адекватным человеком. Но это высказывание заставило меня сомневаться в этом. Вход в Музей ковра, где проходило пленарное заседание конференции, был открытым».

Также Абакаров уточнил, что у профессора Гаджиева есть его личный номер телефона, связавшись по которому можно было сообщить о проблеме с пропуском на мероприятие, если она действительно возникла. Ниже мы приводим еще одну цитату из поста Госсекретаря.

«У профессора Гаджиева давние отношения с Дербентом и именно благодаря его «усилиям» возраст древнейшего города России с 5000 тысяч лет сократился до 2000 лет. Я уважал его точку зрения, каждый имеет право верить в то, во что верит. Но сейчас, видимо обидевшись на то, что его персонально не пригласили, Муртазали решил как-то о себе заявить. Это больные амбиции, граничащие с абсурдом!. Нельзя так реагировать на отличное от вашего мнение, причём не рядовых людей, а признанных научных светил в археологии и истории! Повторяю, вход на конференцию был открытым, а те, кто не смог приехать лично, мог наблюдать за происходящим в он-лайн трансляции в Ютюб» .

Хизри Абакаров подчеркнул, что высказал свое мнение о произошедшем Гаджиеву лично, в телефонном разговоре. А опубликовал этот пост чтобы открыто ответить на « абсурдные обвинения и откровенную ложь».