Стратегическое развитие и территориальное планирование в Дагестане обсудили под руководством Сергея Меликова

Расширенное заседание регионального Правительства состоялось сегодня, 18 ноября, под председательством Врио Главы Дагестана Сергея Меликова, посвященное стратегическому развитию и территориальному планированию в республике.

Открывая мероприятие, Сергей Меликов поприветствовал замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрия Волкова, находящегося с рабочей поездкой в Дагестане. Он выразил слова благодарности в адрес Минстроя России, который оказывает республике необходимую помощь при решении ряда вопросов.

Далее Врио Главы Дагестана обратил внимание на проблему в части земельно-имущественных отношений, которая является ключевой для республики. По его мнению, она «поражает» все сферы деятельности Дагестана. В качестве примера Сергей Меликов назвал отрасль строительства, где сегодня остро стоят проблемы «незавершенки». «Это привело к тому, что мы сегодня 457 жилых домов, большая часть из которых заселена, не можем оформить как завершенные объекты строительства. На многие участки незавершенного строительства сегодня прекращено финансирование из-за того, что тоже существуют проблемы земельно-имущественных отношений», – сказал глава региона, добавив, что это огромная нагрузка на социальную сферу.

Далее руководитель Дагестана подчеркнул, что нужно искать другие подходы, в первую очередь, государственные, целью которых является повышение благосостояния людей.

Что касается рассматриваемого вопроса, то, по мнению Сергея Меликова, стратегия развития должна «увязываться» в территориальное планирование. «Стратегия развития – это реализация государственных программ, нацпроектов, региональных планов, а территориальное планирование – это площадка, на которой эти планы реализуются», – напомнил он.

В рамках заседания также выступил замминистра строительства и ЖКХ РФ Дмитрий Волков. По его мнению, рассматриваемый вопрос – чрезвычайно актуальный и «может позволить открыть потенциал Республики Дагестан». При этом федеральный чиновник обратил внимание на то, что на всех этапах – от стратегии до реализации документов территориального планирования, градостроительного зонирования – очень важно учесть мнение граждан, открыто проговаривая с людьми вопросы стратегии, генплана, правила землепользования и застройки и т.д.

Второй момент, на который он обратил внимание, – привлечение профессиональных кадров: «Уверен, что на территории Дагестана есть такие профессионалы: здесь издревле умели хорошо, красиво строить».

В рамках совещания с основным докладом выступил министр экономики и территориального развития Дагестана Гаджи Султанов.

Было отмечено, что главной целью Стратегии социально-экономического развития до 2025 года является улучшение качества жизни населения на основе повышения конкурентоспособности, устойчивого экономического развития и безопасности региона.

Министр сообщил, что в части стратегического планирования в республике принят ряд документов, и прежде всего, это Стратегия развития региона до 2025 года с планом мероприятий по ее реализации. Далее Султанов остановился на ключевых направлениях Стратегии.

В рамках обсуждения документа поручено создать рабочую группу с привлечением специалистов из заинтересованных министерств и ведомств, научного сообщества и т.д. При проработке документа планируется взять за основу нацпроекты, государственные, региональные и отраслевые программы. При этом обязательно должна быть «привязка к муниципалитетам».

Сергей Меликов указал на необходимость публичного обсуждения Стратегии, так как речь идет о развития республики на ближайшие годы, а в этом процессе должны быть задействованы и граждане.

Переходя к рассмотрению вопроса территориального планирования, руководитель республики подчеркнул, что его можно считать одной из основных составляющих системы стратегического планирования в целом. Без территориального планирования, уверен Меликов, никакая стратегия развития региону не поможет. «Именно поэтому эти две составляющие должны быть четко сопряжены между собой и проработаны», – сказал он.

В своем выступлении руководитель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов проинформировал участников заседания о структуре документации территориального планирования, главной целью которого является обеспечение устойчивого развития территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений.

Градостроительный кодекс, по словам Гусейнова, четко регламентирует документы терпланирования, выделяя три уровня – Российской Федерации, субъектов и муниципалитетов.

Касаясь основного на уровне региона градостроительного документа – Схемы территориального планирования республики – руководитель Комитета проинформировал, что утверждена она была в 2013 году. На сегодняшний день ведется подготовка новой Схемы, которая будет отвечать всем требованиям градостроительного законодательства, а также определять перспективы развития территории республики с учетом нацпроектов и ставящихся задач. Завершить разработку планируется до апреля 2021 года.

Рассказал Незир Гусейнов и о структуре градостроительной документации муниципального уровня. Аспект этот, считает главный архитектор республики, очень важен, так как именно с земельными вопросами на местах в большинстве случаев напрямую связана успешная реализация национальных проектов и программ. Так, например, генеральный план определяет границы населенного пункта, его функциональные зоны и параметры развития. Но самое главное – утверждает объекты местного значения и их мощности. «Это те самые школы, детские сады, инфраструктура. Хороший генплан – это половина успеха. А вот правила землепользования и застройки позволяют более комфортно застраивать населенные пункты. Не менее важны правила благоустройства территорий. Здесь речь идет о развитии городских общественных территорий, а также о работе по содержанию этих пространств. Все это регулируется документом», – пояснил Гусейнов.

На сегодняшний день органами местного самоуправления подготовлены и утверждены схемы территориального планирования всех 42 муниципальных районов, разработаны и утверждены генеральные планы в 9 городах, для городского округа «Южно-Сухокумск» генплан и ПЗЗ на стадии разработки.

Из 707 поселений республики генеральные планы утверждены для 210 поселений.

При этом главный архитектор региона обозначил в качестве проблемного вопрос, связанный с документацией по планировке территорий – она практически отсутствует. Вместе с тем Незир Гусейнов заметил, что отсутствие качественной градостроительной документации создает предпосылки в том числе для возникновения объектов незаконного строительства, проблем с обеспечением объектов инженерной инфраструктурой.

Комментируя выступление, врио Главы Дагестана обратил внимание органов власти всех уровней на необходимость принятия программ комплексного развития систем коммунальной, социальной и транспортной инфраструктур.

Решением всех этих проблем, считает Незир Гусейнов, станет создание ГБУ «Институт градостроительного планирования», которое будет осуществлять деятельность по подготовке градостроительной документации на основе государственного задания, и передача полномочий по подготовке градостроительной документации на республиканский уровень.

Также в рамках рассмотрения вопроса внимание было обращено и на разработку правил землепользования и застройки (ПЗЗ) – они утверждены в 390 муниципальных образованиях.

По итогам обсуждения министерствам и ведомствам были даны поручения. Органам местного самоуправления рекомендовано обеспечить внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки муниципальных образований в части приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства экономического развития РФ. Также перед муниципалитетами поставлена задача обеспечить актуализацию утвержденных схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений, а там, где они отсутствуют, – разработать.