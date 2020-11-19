Детский омбудсмен Дагестана отреагировала на "фейковые вбросы" в интернете

Социальные сети переполнены лживыми слухами: люди радостно делятся «секретными» листовками, фейковыми документами и трогательными историями о страданиях детей, порой для того, чтобы нажиться на чужой впечатлительности.

Уполномоченная по правам ребенка при Главе Дагестана Марина Ежова отреагировала на фейковый информацию, распространенную в интернете. В своем посте, автор, выдающий себя за работника Российской детской клинической больницы объявляет сбор для детей, находящихся в клинике и возвращенных в страну по соответствеющей программе из Сирии. Автор рассказывет о тяжелом положении детей и элементарном отсутствии средств гигиены, питания и одежды.

«Если можно: воды в бутылках, можно печеньки, сушки, бублики, вообщем, что им можно будет дать вечером, хоть с чаем попить, некоторые малыши не наедаются. Я очень прошу о помощи!», - пишет автор (орфография автора сохранена).

Марина Ежова, в своем instagram, опровергла эту информацию и призвала не воспринимать подобную информацию за чистую монету. «Стыдно и подло наживаться на детях и их родных! Дорогие женщины, хватит кормить мошенниц! Дети ни в чем не нуждаются! Их размещают в московских больницах и санаториях, смотрят лучшие врачи, кормят 5 раз в день. Какие бублики?! Еще раз повторяю, у всех детей есть родственники и опекуны, которые вылетают в Москву и имеют все необходимое. Ваши пожертвования идут в карман бессовестным. Вся кампания финансируется из бюджета по поручению Президента, летают за детьми сотрудники аппарата Уполномоченного и сама Анна Кузнецова. Все остальные просто мошенники. Берегите себя и своих близких», - пишет Ежова.

Еще один «доброжелатель» накануне распространил в сети фотографию документа с именами детей из Сирии. Он обращался к людям с просьбой помочь найти их родных, иначе дети будут отправлены в детские дома. Марина Ежова выразила благодарность всем неравнодушным гражданам, откликнувшимся на призыв спасти сирот, и заявила, что у всех детей, даже сирот, есть родственники и определены законные представители опекуны.