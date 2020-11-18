ЗАМАНА - Минкультуры России подготовит дорожную карту восстановления Южной крепостной стены в Дербенте

Минкультуры России подготовит дорожную карту восстановления Южной крепостной стены в Дербенте

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18 ноября, 2020. Среда 17:41
Минкультуры России подготовит дорожную карту восстановления Южной крепостной стены в Дербенте

Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин посетил г. Дербент и осмотрел место обрушения Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы.

Минкультуры России подготовит дорожную карту восстановления Южной крепостной стены в Дербенте
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По итогам посещения Сергей Обрывалин дал поручение в недельный срок подготовить детальную дорожную карту восстановления разрушенных элементов крепости и дальнейшего ее сохранения.

«В ней обязательно отразим этапы и сроки по проведению противоаварийных работ. В первую очередь, необходимо предотвратить дальнейшие динамические разрушения, оградить участок и обеспечить безопасность. Параллельно с этим будет вестись разработка проекта реставрации, а после этого займемся реализацией комплекса научно-реставрационных работ. Пока ориентируемся, что все необходимые мероприятия на объекте будут завершены до конца 2022 года», — отметил он.

Напомним, частичное обрушение Южной крепостной стены рядом с воротами Орта-Капы в Дербенте произошло в ночь с 16 на 17 ноября 2020 года в результате намокания исторической кладки в связи с длительными проливными дождями.

Предыдущий комплекс масштабных реставрационных работ крепостных стен проводился в 1965 году. В 2006 и 2015 годах проводились работы только по частичной реставрации наиболее аварийных участков стен.

 

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