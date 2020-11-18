ЗАМАНА - На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

Автор
18 ноября, 2020. Среда 14:15
На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

Отследить движение троллейбусов Махачкалы теперь можно в приложении «Яндекс.Карты». Соответствующая функция охватит движение транспорта по пяти городским маршрутами.

На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы
Информация

В Махачкалинском троллейбусном управлении сообщили, что на каждой машине (33 троллейбуса) установлены GPS и ГЛОНАСС устройства, которые передают по мобильному интернету сигналы о своем местоположении на сервер перевозчика. Информация обновляется два раза в минуту, что позволяет получить наиболее точные данные.

Приложение в режиме реального времени показывает актуальные геоданные, ближайшую остановку и весь маршрут транспорта целиком. Также «Яндекс.Карты» определяет время прибытия троллейбуса до остановок. Также в отдельном разделе представлено расписание троллейбусов.

«Это очень удобное новшество, которое значительно облегчит поездки пассажирам. Теперь не нужно гадать, когда приедет троллейбус и долгое время ожидать на остановках. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда лишние минуты на холоде могут неблагоприятно сказаться на здоровье», – прокомментировал новшество один из жителей Махачкалы.

 

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top