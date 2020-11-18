На «Яндекс.Картах» появилась возможность отследить движение троллейбусов Махачкалы

Отследить движение троллейбусов Махачкалы теперь можно в приложении «Яндекс.Карты». Соответствующая функция охватит движение транспорта по пяти городским маршрутами.

В Махачкалинском троллейбусном управлении сообщили, что на каждой машине (33 троллейбуса) установлены GPS и ГЛОНАСС устройства, которые передают по мобильному интернету сигналы о своем местоположении на сервер перевозчика. Информация обновляется два раза в минуту, что позволяет получить наиболее точные данные.

Приложение в режиме реального времени показывает актуальные геоданные, ближайшую остановку и весь маршрут транспорта целиком. Также «Яндекс.Карты» определяет время прибытия троллейбуса до остановок. Также в отдельном разделе представлено расписание троллейбусов.

«Это очень удобное новшество, которое значительно облегчит поездки пассажирам. Теперь не нужно гадать, когда приедет троллейбус и долгое время ожидать на остановках. Особенно это актуально в осенне-зимний период, когда лишние минуты на холоде могут неблагоприятно сказаться на здоровье», – прокомментировал новшество один из жителей Махачкалы.