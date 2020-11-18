В Дагестане прошло заседание Оперштаба по борьбе COVID-19

Руководитель республики заявил, что по данным федерального Оперативного штаба в Дагестане за последние сутки отмечен наименьший темп прироста выявленных случаев COVID-19 (0,6%). Но это, подчеркнул Сергей Меликов, не повод расслабляться – режим повышенной готовности системы здравоохранения и других систем обеспечения противодействия коронавирусу сохраняется.

«Отмечается рост сезонных простудных заболеваний, гриппа, так называемых острых респираторных вирусных инфекций. Это приводит к обострению ситуации с распространением коронавируса и создает повышенную дополнительную нагрузку на больницы и поликлиники. Несмотря на принимаемые меры, ситуация сохраняется сложной. Мы должны понимать, что нам может понадобиться большее количество коек, мы должны быть к этому готовы, иметь необходимые ресурсы и организационно отработанные механизмы оперативного перепрофилирования коек», – заявил Сергей Меликов, отметив принципиальную важность сохранения резервного запаса.

Нарекания со стороны граждан, добавил Врио Главы РД, вызвал рост цен на лекарственные препараты либо отсутствие востребованных противовирусных, противогриппозных и жаропонижающих средств в аптечной сети. Не оставил без внимания он и мероприятия профилактического характера, обозначив необходимость поддержания высокого уровня охвата тестированием и вакцинацией.

Особую значимость, по мнению руководителя региона, приобретает в сегодняшних условиях грамотная просветительская и разъяснительная деятельность. Отметив высокий уровень работы религиозных организаций в этом плане, Сергей Меликов констатировал, что в обществе наблюдается некоторая расслабленность. Она выражается в несоблюдении масочного режима и игнорировании требований Роспотребнадзора.

С учетом того, что последствия этой новой болезни не до конца изучены, Врио Главы Дагестана призвал дагестанцев относиться ответственно к своему здоровью. Это касается и проведения торжественных мероприятий с приглашением большого количества гостей. В этой части, уверен Сергей Меликов, главы муниципалитетов должны провести работу с владельцами банкетных залов и ресторанов.

Эта тема нашла продолжение и в выступлении руководителя Управления Роспотребнадзора по РД Николая Павлова, который сначала ознакомил со сложившейся в регионе ситуацией. Он сообщил, что в республике зарегистрировано 17 619 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за истекшие сутки выявлено 97. Планируется увеличить число лабораторий для большего охвата населения. В структуре заболеваний главный санитарный врач по-прежнему выделяет две категории – люди пожилого возраста и безработные. Самой частой причиной заражения остается посещение мест массового скопления людей – главным образом, свадеб и похорон. Ранее принятое решение о соблюдении режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше и с хроническими заболеваниями Николай Павлов предложил продлить до особого распоряжения. Кроме того, главам городов и районов рекомендовано обратить внимание на соблюдение противоэпидемического режима на рынках. Не теряет актуальности и масочный режим – необходимо его придерживаться в общественном транспорте и общественных местах.

Что касается ограничительных мероприятий, глава регионального Управления Роспотребнадзора предложил сократить количество участников свадеб до 100 человек, а число участвующих в похоронных церемониях – до минимума.

Руководитель региона в свою очередь поддержал озвученные инициативы. При этом он подчеркнул, что в период самоизоляции работающие пенсионеры не должны пострадать финансово. Что касается похоронных церемоний, то Сергей Меликов отметил необходимость усиления разъяснительной работы.

Ряд важных вопросов затронул со своей стороны министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. В частности, озвучено, что в регионе имеется свободный коечный фонд для госпитализации больных коронавирусом – сегодня в 52 медорганизациях развернуто 3246 коек, необходимый резерв имеется.

В фокусе внимания также оказалась тема лекарственного обеспечения. Минздравом РД уже закуплены и доведены до медицинских организаций лекарственные препараты по семи наименованиям для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в амбулаторных условиях.

Кроме того, за счет резервного фонда Правительства РФ республике выделены средства в размере 117 млн рублей для приобретения лекарственных средств для борьбы с COVID-19. Заключены государственные контракты на сумму свыше 95 млн рублей. Ведется активная работа по мониторингу рынка на наличие дефицитных лекарственных препаратов и их закупке для лечения пациентов, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Проинформировал профильный министр и о вакцинации от гриппа среди сотрудников аппаратов республиканских органов исполнительной власти.

В продолжение темы Джамалудин Гаджиибрагимов доложил об обеспечении специальной социальной выплатой медицинских и иных работников, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению COVID-19. Она предусмотрена ежемесячно с 1 ноября текущего года по 31 декабря 2021 года. Для получения выплаты работодатель направляет ежемесячно в территориальный Фонд социального страхования реестр работников, которым она положена. В этой части работа продолжается, никаких сложностей нет.

Сергей Меликов поинтересовался ситуацией с наличием лекарств в аптеках. По информации и.о. руководителя Росздравнадзора по РД Тамирлана Мухамедова, из 30 проверенных ранее совместно с прокуратурой аптек в разных городах и районах республики в 6 отмечено завышение цен на востребованные в период пандемии лекарства. Что касается ассортимента, то сегодня он широкий, но есть некоторые сложности с закупкой лекарств у оптовиков, так как предложение не соответствует спросу. Для решения этой проблемы Минздрав РФ сегодня применяет упрощенную форму регистрации лекарств, чтобы не было задержки в их выпуске, сообщил Мухамедов.

Руководитель республики призвал глав муниципалитетов при отсутствии в аптеках лекарств для борьбы с коронавирусной инфекцией или завышении цен на них с привлечением общественности организовать контроль за их работой.

В рамках заседания также заместитель министра – начальник полиции МВД по РД Дмитрий Гутыря сообщил о мерах, принимаемых ведомством в части контроля за соблюдением гражданами масочного режима. Помимо прочего, были затронуты вопросы обеспечения общеобразовательных учреждений республики бактерицидными рециркуляторами для обеззараживания воздуха и создания республиканского резервного фонда зерна. Особое внимание было уделено ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях республики. В завершение заседания штаба о том, как обстоят дела с коронавирусом на местах, доложили главы ряда муниципальных образований региона.