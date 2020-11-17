Сергей Меликов провел встречу с руководителями религиозных конфессий Дагестана

В рамках встречи были обсуждены вопросы тесного взаимодействия с религиозными объединениями, их поддержки со стороны власти. Говорили также о развитии системы религиозного образования, о работе по просвещению, пропаганде нравственного образа жизни, борьбе с распространением асоциальных проявлений в обществе, об организации правильного религиозного воспитания молодежи. Глава региона особо отметил оказываемую религиозными организациями поддержку нуждающимся независимо от их этнической и религиозной принадлежности, а также их вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в республике. Далее участники встречи рассмотрели совместные задачи и взаимодействие между властью, обществом и религиозными организациями, принимая во внимание молодежь, которая, по словам Врио Главы РД, является двигателем всех инициатив, происходящих в государстве. Участие в обсуждении также приняли Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Алексей Гасанов, заместитель Председателя Правительства республики Рамазан Джафаров, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов.