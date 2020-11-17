Главный итог проведенных олимпиад и конкурсов – подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в восстановлении и развитии народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовность молодых людей к взаимополезному сотрудничеству.
Победители мероприятий, проведенных МСЭФ РФ, проявляют системный и инновационный подход в своих разработках, научно-исследовательской работе и практической деятельности, они могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.
Предлагаем познакомиться с перечнем олимпиад и конкурсов, подведение итогов которых МСЭФ РФ планирует провести в 2021 году.
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