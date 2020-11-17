О конкурсах и олимпиадах Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации

Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) в 2020 году провел более 20 олимпиад и конкурсов для молодежи, в которых приняли участие свыше 23,7 студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 83 регионов России, а также из Республики Беларусь, Украины и Казахстана.

Главный итог проведенных олимпиад и конкурсов – подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в восстановлении и развитии народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовность молодых людей к взаимополезному сотрудничеству.

Победители мероприятий, проведенных МСЭФ РФ, проявляют системный и инновационный подход в своих разработках, научно-исследовательской работе и практической деятельности, они могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Предлагаем познакомиться с перечнем олимпиад и конкурсов, подведение итогов которых МСЭФ РФ планирует провести в 2021 году.

Подробнее на сайте http://msefrf.ru/