ЗАМАНА - О конкурсах и олимпиадах Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации

О конкурсах и олимпиадах Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации

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17 ноября, 2020. Вторник 13:00

Молодежный союз экономистов и финансистов Российской Федерации (МСЭФ РФ) в 2020 году провел более 20 олимпиад и конкурсов для молодежи, в которых приняли участие свыше 23,7 студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых из 83 регионов России, а также из Республики Беларусь, Украины и Казахстана.

О конкурсах и олимпиадах Молодежного союза экономистов и финансистов Российской Федерации
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Главный итог проведенных олимпиад и конкурсов – подтверждение желания и готовности перспективной молодежи участвовать в восстановлении и развитии народного хозяйства, получать и совершенствовать научно-теоретические знания и практические навыки, готовность молодых людей к взаимополезному сотрудничеству.

Победители мероприятий, проведенных МСЭФ РФ, проявляют системный и инновационный подход в своих разработках, научно-исследовательской работе и практической деятельности, они могут составить достойный кадровый резерв для государственной службы как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Предлагаем познакомиться с перечнем олимпиад и конкурсов, подведение итогов которых МСЭФ РФ планирует провести в 2021 году.

Подробнее на сайте http://msefrf.ru/

 

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взяты из открытых источников
 

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